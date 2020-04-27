Новая Зеландия остановила коронавирус. За сутки в стране лишь один случай заражения COVID-19

Некоторые страны успешно смогли побороть коронавирусную инфекцию. Так, Гренландия заявила, что все заболевшие в стране COVID-19 выздоровели, а новых заражений нет. тем временем, Новая Зеландия сообщила, что остановила распространение коронавируса. Об этом передает The Guardian.

Как отмечается, за минувшие сутки в стране зафиксировали лишь один случай заражения COVID-19.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в стране в ближайшее время начнут снимать жесткие ограничения.

Так, со вторника, 28 апреля, власти откроют школы для детей до десяти лет и определенные сферы бизнеса, где возможно соблюдать меры безопасности.

При этом Премьер отмечает, что все еще будут действовать ограничения на социальные контакты.

Гендиректор здравоохранения Новой Зеландии заявил, что остановка распространения вируса не означает, что больше не будет новых случаев, но теперь в стране "знают, откуда они будут браться".

По данным ведомства, всего в Новой Зеландии зафиксировано 1469 случаев инфицирования, из них 1180 человек выздоровели и 19 летальных случаев.

Как сообщали Українські Новини, сегодня Грузия начинает первй этап выхода из карантина.

Также Чехия стала первой страной, где после эпидемии разрешили выезжать за пределы границ.