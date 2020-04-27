З вівторка відеоуроки будуть показувати і для учнів початкової школи

Телеуроки для школярів під час карантину. Фото: Главком.

Телеуроки для школярів під час карантину. Фото: Главком.

В той час, як навчальний рік в Україні буде завершено дистанційно, з 28 квітня відеоуроки для школярів в рамках проекту "Всеукраїнська школа онлайн" будуть транслюватися також для учнів початкової школи.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Проект "Всеукраїнська школа онлайн" на прохання батьків і педагогів з 28 квітня починає трансляцію уроків для школярів 1-4-х класів", - сказано в ньому.

Програма розрахована на п'ять тижнів і складається з чотирьох предметів: українська мова, математика, наука і мистецтво.

Кожен урок буде тривати 15 хвилин.

"Це оптимально для занять дітей цієї вікової категорії у форматі теле - і онлайн-лекцій", - сказано в повідомленні.

Також відеоуроки транслюватимуться мовою жестів.

По вівторках та четвергах з 9 до 10 ранку уроки для 1-го класу буде транслювати телеканал "Піксель", 2-го - UA: Перший, 3-го - UA: Культура, а 4-го - "Плюсплюс".

Онлайн-версії занять будуть доступні на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні в 10:00 уроки транслюють українські телеканали. Також уроки можна переглянути на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки України в Facebook і YouTube.

Крім того, "Квартал 95" надав допомога у створенні відеоуроків для школярів на безкоштовній основі.

Раніше Кабінет Міністрів продовжив карантин до 11 травня.