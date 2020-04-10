"Квартал 95" предоставил помощь в создании видеоуроков для школьников на бесплатной основе

Студия "Квартал 95" не является производителем видеоуроков для учеников 5-11 классов в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн", оплачиваемого благотворителями, однако предоставила часть материально-технической базы и специалистов для их производства на бесплатной основе.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель студии, передают Українськi Новини.

"Студия "Квартал 95" не является продакшн-производителем уроков для "Всеукраинской школы онлайн". По приглашению организаторов "Всеукраинской онлайн школы" студия "Квартал 95", как и другие продакшены и телевизионные каналы, частично присоединилась к социально-образовательному проекту на бесплатной основе, предоставляя для проекта часть своей материально-технической базы и отдельных специалистов", - сказал он.

Кроме этого, артисты "Квартала" также приняли участие в проекте в качестве волонтеров, на бесплатной основе.

По словам представителя студии, не только их артисты, но и все без исключения приглашенные для участия в съемках видеоуроков звезды, участвовали в проекте бесплатно.

При этом студия отметила, что сотрудники, работающие над проектом, получают заработную плату в студии, но ввиду введения карантинных мер и сокращения объема собственного производства, могут сотрудничать с организаторами проекта.

Как сообщали Українськi Новини, производством видеоуроков для учеников 5-11 классов для проекта "Всеукраинская школа онлайн" занимается сборная команда медиа-специалистов из числа фрилансеров, сотрудников разных телеканалов и отдельных продакшн-студий, включая "Квартал 95", "Мамахохотала" и Patriot.

Напомним, учебный год из-за карантина закончится летом.