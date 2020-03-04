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04 марта 2020, среда, 19:34 225
Судебная власть 2020-03-04T19:34:11+02:00
Українські Новини
Дело Гандзюк: суд отказал адвокатам фигуранта Мангера в возобновлении производства относительно него

Дело Гандзюк: суд отказал адвокатам фигуранта Мангера в возобновлении производства относительно него

Елизавета Кесельман
Суд, Владислав Мангер, Дело Гандзюк, убийство Екатерины Гандзюк
Катерина Гандзюк. Фото: facebook/Катерина Гандзюк
Катерина Гандзюк. Фото: facebook/Катерина Гандзюк

3 марта, после госпитализации одного из фигурантов во время заседания суда по делу убийства городского головы Херсона Екатерины Гандзюк, 4 марта Шевченковский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов Владислава Мангера — подозреваемого в заказе убийства Гандзюк о восстановлении уголовного производства в отношении него. Об этом передает hromadske.

В частности, адвокаты просили суд возобновить производство по Мангеру, которое приостановили в связи с розыском подозреваемого организатора преступления Алексея Левина.

Адвокаты отмечали, что приостановление производства нарушает права Мангера, который фактически, по их мнению, стал заложником розыска Алексея Левина. Они также отметили, что подозрение Мангеру фактически основывалось на показаниях Игоря Павловского, однако, в суде в декабре 2019 года Павловский отметил, что "от Мангера не поступала информация о Гандзюк, а Левин не говорил о негативном отношении Мангера к Гандзюк". Адвокаты просили возобновить производство и передать дело в отношении Мангера в суд.

Прокурор просил отказать в удовлетворении ходатайства, поскольку пояснил, что сторона обвинения против возобновления производства в экстрадиции Алексея Левина, поскольку свидетельства последнего важны для дальнейшего расследования и по Владиславу Мангеру.

"После того, как Левина был объявлен в розыск, мы еще несколько месяцев осуществляли расследование. Но мы дошли до того момента, когда мы уже не можем дальше проводить расследование без его участия, а сроки досудебного расследования продолжаются", — сказал прокурор.

Также он отметил, что суд принял их сторону, подтверждая то, что никакие права Мангера пока не нарушаются, а производству может навредить, ведь могут завершиться сроки досудебного следствия.

Как сообщали Українські Новини, в январе 2020 года ГПУ и СБУ провели обыски по делу убийства Екатерины Гандзюк с целью отыскания дополнительных доказательств в этом деле.

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