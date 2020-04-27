Ринки можуть відкрити вже цього тижня. Кабмін збереться на засідання

Кабінет Міністрів розгляне на засіданні в середу, 29 квітня, питання відкриття продовольчих ринків орієнтовно з травня, в той час, як у чотирьох областях ринки частково продовжують працювати, незважаючи на заборону.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками традиційної наради з питань запобігання поширенню коронавірусу під головуванням Володимира Зеленського, передають Українські Новини.



"Питання відкриття ринків, механізму їх безпечного функціонування і чітких санкцій за недотримання правил потрібно розглянути вже в середу, щоб почати відкривати ринки до кінця цього тижня", - сказано в ньому з посиланням на слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.



Для відкриття ринків буде визначений протокол дотримання правил безпеки.



"Мова йде про більш 280 критих продовольчих ринків, які забезпечують продуктами українців і дають можливість збуту продукції малим фермерам", - йдеться в повідомленні.



Під час карантину рішення уряду став часто анонсувати не Кабмін, а Офіс президента. У цьому випадку пресслужба президента заявила, що саме Зеленський "схвалив розгляд питання відкриття ринків на найближчому засіданні уряду".



"Ми розуміємо, що є певна психологічна втома. COVID втомив не тільки українців. Оскільки продовольчі ринки надзвичайно важливі для виживання і харчування багатьох громадян, потрібно думати, як дати їм можливість працювати безпечно. Встановимо чіткі правила і давайте дозволимо відкрити. Треба вчитися жити і працювати в нових умовах", - сказав він.



Як повідомляли Українські Новини, 30 березня Міністерство охорони здоров'я дозволило роботу продуктових ринків у період карантину за умови дотримання протиепідемічних заходів, проте пізніше заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив про масові порушення в роботі відкритих ринків.