У Києві експрес-тести на коронавірус є у більшості аптечних мереж. Де купити і за якою ціною

Експрес-тести для виявлення коронавірусної інфекції COVID-19 є у продажу в більшій частині великих аптечних мереж Києва за 440-490 гривень за штуку, в той час, як у столиці зафіксували вже 1 220 заражених COVID-19.

Про це Українським Новинам повідомили представники аптечних мереж, передають Українські Новини.

Станом на 12:30 понеділка експрес-тести за ціною 490 гривень є у продажу в мережі аптек "Віталюкс".

Також тести є в аптеках мережі "Аптека низьких цін" (за 470-480 гривень).

В аптеках мережі "Подорожник" тести продають тільки партіями по 25 штук (ціна за штуку - 440 гривень).

В невеликій кількості тести є у продажу в мережі "Аптека доброго дня" (тільки в аптеці на проспекті Григоренко); вартість - 465,5 гривень за штуку.

Експрес-тестів немає у продажу в аптечній мережі "Бажаємо здоров'я"; поставки в аптечну мережу не очікуються.

Як повідомляли Українські Новини, 10 квітня Міністерство охорони здоров'я заявило, що аптеки можуть продавати експрес-тести на коронавірус.

Також Кличко розповів про те, як будуть відновлювати економіку столиці після карантину.