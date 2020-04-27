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  • В Киево-Печерской Лавре 20 новых случаев коронавируса. Всего в Киеве 1,2 тыс. инфицированных
27 апреля 2020, понедельник, 12:10 297 Инфографика
Политика 2020-04-27T12:22:18+03:00
Українські Новини
В Киево-Печерской Лавре 20 новых случаев коронавируса. Всего в Киеве 1,2 тыс. инфицированных

В Киево-Печерской Лавре 20 новых случаев коронавируса. Всего в Киеве 1,2 тыс. инфицированных

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Киеве количество больных коронавирусом увеличилось до 1220 человек. Об этом сегодня, 27 апреля, во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, Кличко сообщил, что за последние сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось на 32 человека. Среди них двое меликов.

Также один случай за прошлые сутки летальный, всего в столице от коронавируса погибли 23 человека.

Подтвержденных случаев заражения коронавирусом по состоянию на 27 апреля 1220.

За прошедшие сутки заболели 11 женщин в возрасте от 25 до 68 лет и 21 мужчина от 18 лет до 71 года.

Из мужчин, у которых за прошлые сутки выявили коронавирус, 20 семинаристов из Киево-Печерской Лавры. Одного госпитализировали, остальные на самоизоляции под контролем медиков.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 9:00 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

Тем временем, в МОЗ назвали главные условия для быстрого снятия карантинных ограничений.

Количество инфицированных Covid-19 по всему миру составляет 2 971 639 человек, выздоровели - 866 тыс. человек. По состоянию на 27 апреля, в тройке лидеров США, Испания и Италия

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