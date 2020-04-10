Минздрав рассказал, могут ли аптеки продавать экспресс-тесты на коронавирус

Министерство здравоохранения заявляет, что аптеки могут продавать экспресс-тесты на коронавирус, которым в Украине заразились 2 203 человека.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Аптеки могут закупать экспресс-системы. Частные лаборатории могут закупать тест-системы, в том случае, если они соответствуют требованиям биологической безопасности и имеют право работать с возбудителем 2-го класса патогенности", - сказал он.

Ляшко напомнил, что о всех результатах исследований нужно отчитываться в Центр общественного здоровья.

"Аптеки могут продавать экспресс-тесты, и это вопрос субъекта хозяйствования, который владеет аптекой", - подчеркнул замминистра.

При этом для окончательного диагностирования коронавирусной инфекции применяется метод полимеразной цепной реакции.

Как сообщали Українськi Новини, кому и когда нужно делать экспресс-тесты на коронавирус.

Также в Кировоградской области женщина с коронавирусом умерла через семь минут после госпитализации.