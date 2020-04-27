Кабмін виділив 4,7 млрд гривень на виплати українцям, що втратили роботу через карантин

В той час, як в Україні збільшили допомогу по безробіттю, Кабінет міністрів України вирішив виділити додатково 6 млрд гривень Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для виплат посібників по безробіттю і людям, які втратили роботу тимчасово, через карантин. Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Так, повідомляється, що на виплати допомоги по безробіттю уряд витратить 1,27 мільярда гривень із виділених 6 млрд. зокрема, за ці кошти планується збільшити мінімальну суму виплати безробітним з 650 гривень до 1000 гривень на місяць. Також ці гроші будуть направлені на виплати безробітним з 1 дня їх реєстрації в Службі зайнятості (раніше потрібно було чекати 3 місяці, якщо звільнення за власним бажанням). Інші понад 4,7 мільярда гривень витратять на підтримку людей, які втратили роботу тимчасово через карантин. Ці гроші будуть виплачувати роботодавцям за кожну годину, на яку вони змушені були скоротити робочий час своїм працівникам. Як повідомляли Українські Новини, в додатку "Дія" з'явилася послуга оформлення виплат по безробіттю. Також на час карантину встановлено допомогу по частковому безробіттю. Крім того, щоб стати на облік онлайн, достатньо відправити через інтернет пакет документів у вибране відділення.