На время карантина установлено пособие по частичной безработице. Кто и сколько будет получать

Пока карантин продлили до 12 апреля, а у многих украинцев просто заканчиваются средства к существованию, правительство установило пособие по частичной безработице на период карантина в размере двух третей оклада, но не более минимальной зарплаты.

Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Алексей Гончаренко, сопроводив свою публикацию соответствующим постановлением Кабинета Министров.

Так, в документе говорится, что в случае вынужденного сокращения из-за карантина помощь оказывается территориальными органами Центра занятости. В других случаях это делает работодатель (кроме лиц, работающих по совместительству).

Сумма предоставляется на срок сокращения деятельности плюс 30 дней после завершения карантина.

Работодатель может обратиться за получением средств для выплат в случае уплаты единого взноса в течение шести месяцев, предшествующих дате сокращения деятельности.

Работодатель не может расторгать трудовой договор с работником, которому выплачивалось пособие в течение периода, равного периоду выплаты.

Постановление Кабинета министров о частичной безработице. Фото: https://t.me/oleksiihoncharenko/1651

Как сообщали Українські Новини, в связи с введением в Украине карантина правительство разработало целую программу поддержки украинцев, в том числе относительно повышения пенсий и предоставления субсидий и помощи малоимущим семьям.

Кроме того, чтобы встать на учет онлайн, достаточно отправить через интернет пакет документов в выбранное отделение.