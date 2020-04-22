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22 апреля 2020, среда, 23:25 698 Документ
Финансы 2020-04-22T23:25:08+03:00
Українські Новини
На время карантина установлено пособие по частичной безработице. Кто и сколько будет получать

На время карантина установлено пособие по частичной безработице. Кто и сколько будет получать

Кира Молчанова
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Алексей Гончаренко. Фото: пресс-служба депутата
Алексей Гончаренко. Фото: пресс-служба депутата

Пока карантин продлили до 12 апреля, а у многих украинцев просто заканчиваются средства к существованию, правительство установило пособие по частичной безработице на период карантина в размере двух третей оклада, но не более минимальной зарплаты.

Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Алексей Гончаренко, сопроводив свою публикацию соответствующим постановлением Кабинета Министров.

Так, в документе говорится, что в случае вынужденного сокращения из-за карантина помощь оказывается территориальными органами Центра занятости. В других случаях это делает работодатель (кроме лиц, работающих по совместительству).

Сумма предоставляется на срок сокращения деятельности плюс 30 дней после завершения карантина.

Работодатель может обратиться за получением средств для выплат в случае уплаты единого взноса в течение шести месяцев, предшествующих дате сокращения деятельности.

Работодатель не может расторгать трудовой договор с работником, которому выплачивалось пособие в течение периода, равного периоду выплаты.

Постановление Кабинета министров о частичной безработице. Фото: https://t.me/oleksiihoncharenko/1651Постановление Кабинета министров о частичной безработице. Фото: https://t.me/oleksiihoncharenko/1651

Как сообщали Українські Новини, в связи с введением в Украине карантина правительство разработало целую программу поддержки украинцев, в том числе относительно повышения пенсий и предоставления субсидий и помощи малоимущим семьям.

Кроме того, чтобы встать на учет онлайн, достаточно отправить через интернет пакет документов в выбранное отделение.

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