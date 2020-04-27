6 ченців повернулися в Києво-Печерську Лавру, одужавши від коронавіруса. Про це повідомляє прес-служба Києво-Печерської Лаври на своєму сайті.

Також повідомляється, що братії Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври надається своєчасна і необхідна допомога.

"Стан здоров'я всіх видужали задовільний, і з часом вони повернуться до виконання покладених на них послуху. В даний час вони відчувають себе набагато краще, немає високої температури. Братія будуть перебувати в спеціально відведеному для них корпусі, підготовленому заздалегідь службами санепіднагляду р. в Києві. За здоров'ям братії будуть постійно спостерігати лікарі", - повідомляє Київ-Печерська Лавра.

"Також з сумом повідомляємо, що переставився насельник Лаври чернець Никодим (в миру — Левицький Микола Олександрович), який нещодавно вступив в Лавру зі Свято-Духова скиту Почаївської Лаври", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися всі священики, а також викладачі та студенти Київської духовної академії, яка знаходиться на території лаври, — усього близько 150-200 чоловік.

Раніше настоятель Києво-Печерської Павло був госпіталізований в лікарню з коронавірусом. У нього багато супутніх захворювань.

За словами митрополита Климента, зараз вже більшість кліриків йдуть на поправку. Померли від коронавіруса троє осіб.