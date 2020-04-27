Поліція почала розслідування за фактом побиття заступником Кличка патрульного

Головне управління Національної поліції у Києві відкрило кримінальне провадження за фактом побиття заступником голови Київської державної адміністрації Володимиром Слончаком патрульного поліцейського в Києві.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Києва, передають Українські Новини.

26 квітня в чергову частину поліції Києва надійшло повідомлення від патрульного поліцейського про те, що при виконанні службових обов'язків його вдарив невідомий чоловік.

На виклик прибула слідчо-оперативна група районного управління поліції для встановлення всіх обставин події.

З'ясувалося, що в ході відпрацювання території району патрульні поліцейські зупинили автомобіль, оскільки водій-жінка не включила фари в темний час доби.

Під час спілкування патрульні запідозрили, що жінка керує транспортним засобом у стані сп'яніння, однак від проходження тесту на "драгере" вона відмовилася.

Поліцейські склали на правопорушницю адміністративний протокол за ст. 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу про адміністративні правопорушення.

При оформленні админматериалов з машини вийшов нетверезий пасажир, який агресивно поводився і після неодноразових зауважень почав погрожувати патрульному і вдарив його.

Як з'ясувалося, це був заступник голови Київської міської державної адміністрації.

Фігуранта затримали.

Слідчим відділом Солом'янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

Правопорушнику загрожує до п'яти років ув'язнення.

Як повідомляли Українські Новини, мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко усунув першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника від виконання посадових обов'язків на час слідства про можливе одержання хабара.