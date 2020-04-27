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27 квітня 2020, понеділок, 10:27 7
Економіка 2020-04-27T10:39:42+03:00
Українські Новини
Долар почав дорожчати після вихідних. Курс валют на 27 квітня

Долар почав дорожчати після вихідних. Курс валют на 27 квітня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс долара
Курс долара

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 24 квітня на 1,01 коп. до 27,4097 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,99 коп. до 27,0165 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 1,42% до 28,8987 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 2,58% до 29,5845 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,0165 27,4097 28,8987 29,5845 3,10 3,69
Максимальний 27,2000 27,8000 29,2500 29,9000 3,50 3,90
Мінімальний 26,6000 27,2500 27,6500 29,3000 2,30 3,50

Як повідомляли Українські Новини, экномисты також спрогнозували, що найближчим часом курс гривні збережеться поблизу позначки 27 грн за долар і не піде далеко від цього рівня, припускає аналітик.

Тим часом гривня на міжбанку з початку року обвалилася вже більш ніж на 14%.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер знизився на 11 коп. до 27,12 UAH/USD після зміцнення курсу в середу на 9 коп.

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