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27 квітня 2020, понеділок, 09:52 13
Життя 2020-04-27T10:10:09+03:00
Українські Новини
Українці на цьому тижні відпочиватимуть три дні

Українці на цьому тижні відпочиватимуть три дні

Ярина Вацяк
вихідні, вихідні в травні, Вихідні 2020
Кіт Фото: pixabay.com
Кіт Фото: pixabay.com

На цьому тижні українці будуть відпочивати на один день довше. Так, у п'ятницю, 1 травня, в Україні встановлено державний вихідний.

Всім установам і підприємствам рекомендується встановити вихідним днем 1 травня - День праці, що передбачає стаття 73 Кодексу законів про працю України.

Крім того, в травні передбачено ще один вихідний день - 9 травня, коли відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги). Оскільки в 2020 році 9 травня випало на суботу, вихідний переноситься на понеділок, 11 травня.

Кодекс про працю передбачає, що у встановлені вихідні дні допускаються роботи, припинення яких неможливе через виробничо-технічні умови (безперервно діючі підприємства, установи, організації), роботи, викликані необхідністю обслуговування населення.

Водночас робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі. Оплата за роботу у вихідний день обчислюється за правилами статті 107 цього Кодексу.

Як повідомлялося, в п'ятницю, 1 травня, на День праці, в Україні збережеться контрастна погода з дощами, грозами і місцями сухий спекою.

Тим часом, в Україні продовжили карантин до 11 травня.

Українські Новини зібрали п'ять комедійних фільмів, які можна подивитися всією сім'єю на вихідних.

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