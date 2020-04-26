Після візиту Зеленського в Чорнобильській зоні загасили всі вогнища пожежі

В той час, як Зеленський в Чорнобильській зоні подякував пожежних і пообіцяв налагодити інфраструктуру для туристів, в неділю вранці ще тривала ліквідація лісової пожежі в Чорнобильській зоні на території Луб'янського, Паришевського, Дитятківського і Денисовицького лісництв. Проте пізніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Twitter повідомив, що в зоні відчуження станом на 26 квітня ліквідовані всі осередки лісової пожежі.

За словами Авакова, зараз у зоні відчуження, немає жодного активного вогнища лісової пожежі, загрози немає. У цей момент ведеться робота по ліквідації тління торфовищ.

"Проінспектували разом з Володимиром Зеленським ліквідацію пожеж у Чорнобильській зоні відчуження. Всі джерела вогню ліквідовані. Загроз немає. Йде робота рятувальників на тліючих торфовищах. Хвиля пожеж збита", - написав глава МВС.

Хоча ще вранці неділі тривала ліквідація лісової пожежі в Чорнобильській зоні на території Луб'янського, Паришевского, Дитяткивского і Денисовицкого лісництв. Велася робота з вогнищами поблизу Кривий Гори, Рудьков і Буряківки.

У той же час, як свідчать дані ресурсу IQ Air, станом на 23:30 повітря в столиці був один із самих чистих на планеті, перебуваючи в безпечній зеленій зоні.

Як повідомляли Українські Новини, у день 34-ї річниці аварії на Чорнобильській атомній станції у Чорнобильській зоні відчуження тривають пожежі

Напередодні в Житомирській області виник новий пожежа на території Поясківського лісництва на 200 га.

Раніше повідомлялося, що в Житомирській області ситуація з пожежами контрольована, відритого вогню немає, на двох ділянках у зоні ЧАЕС триває ліквідація вогню.