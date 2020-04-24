В Житомирской зоне открытого огня уже нет, в Чернобыльской зоне - еще остались очаги

В Житомирской области ситуация с пожарами контролируемая, отрытого огня нет, на двух участках в зоне ЧАЭС продолжаеся ликвидация огня. Об этом сообщается заявили в пресс-службе ГСЧС.

"На утро пятницы в Зоне отчуждения локализован очаг пожара в Дитятковском лесничестве вблизи села Россоха. На двух других очагах – вблизи сел Кривая гора и Рудьки – Буряковка – продолжаем работать по периметру и внутри, где есть возможность", - сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук в ходе онлайн-брифинга.

На Житомирщине на локализованных участках пожаров в Овручском районе ситуация контролируемая, отрытого огня нет.

Вместе с тем 23 апреля в Овручском районе возник еще один очаг возгорания, пожар распространился на площади до 200 га и из-за ветра и перешел в верховой.

"Благодаря привлеченной авиации ГСЧС за несколько часов удалось ликвидировать верховой пожар…. Удалось не допустить распространение пожара и не допустить перебрасывание огня на Полесский государственный заповедник", - сказал Демчук.

По его словам, в настоящее время открытого огня на этом участке нет, но наблюдается задымление.

Как сообщали Українськi Новини, на севере Житомирской области после обеда в четверг, 23 апреля, возник новый лесной пожар. Сейчас 1 пожар локализован, еще 1 тушат.

За 50 км от Киева в Вышгородском районе произошел очередной масштабный пожар в лесу. Лес горел в районе села Савянки.