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26 апреля 2020, воскресенье, 09:00 1313
Общество 2020-04-26T09:29:21+03:00
Українські Новини
Сегодня отмечают 34-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня отмечают 34-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС

Кира Молчанова
Чернобыльская АЭС, Чернобыль, Чернобыльцы, Чернобыльская зона, Чернобыльская катастрофа
Чернобыль. Фото: Facebook/Chernobyl TOUR
Чернобыль. Фото: Facebook/Chernobyl TOUR

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный взрыв, в результате которого был полностью разрушен атомный реактор и крыша здания, а образовавшееся радиоактивное облако накрыло часть территории Украины, России, Беларуси и ряда стран Европы. Специалисты считают, что произошло радиоактивное заражение территории общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров.

Возникший на станции пожар тушили до 5 утра. Приехавшие на вызов пожарные еще не знали, с какой опасностью столкнулись. Практически все они умерли от лучевой болезни в следующие несколько недель.

Изначально факт аварии на ЧАЭС скрывали. Только 28 апреля в СССР опубликовали первое официальное заявление: на западе страны фиксировали катастрофический скачок радиации, и отрицать факт катастрофы было уже нельзя.

В первые дни эвакуировали всех жителей 10-километровой зоны. Люди покидали свои дома еще не зная, что уезжают навсегда. В дальнейшем отселили жителей 30-километровой зоны, которой теперь называют Зоной отчуждения.

Уже в конце 1986 года над взорванным реактором начали сооружать "саркофаг", который предотвратил дальнейшее попадание радиоактивного топлива в воздух. Но остальные ректоры станции работали до 2000 года. За десятилетия старый проект "Укрытие" постепенно разрушался, и в 2016 году над четвертым энергоблоком завершили постройку новой конструкции.

Сейчас в Чернобыльской зоне продолжают находиться люди — это работники АЭС, которые приезжают туда посменно, и самоселы — люди, которые отказались уезжать из родных деревень.

Как сообщали Українськi Новини, год назад в годовщину трагедии на ЧАЭС активисты провели флешмоб в Припяти: ненадолго город ожил.

Сейчас в Чернобыльской зоне полыгают пожары. Один локализовали, еще два - нет.

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