Под Житомиром возник новый лесной пожар: какой в столице утром воздух

В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается локализация 2 ячеек пожара, а в Житомирской области возник новый пожар на территории Пояскивского лесничества на 200 га. Однако воздух в столице остается одним из самых чистых в мире.

Как свидетельствуют данные ресурса IQ Air, по состоянию на 11:00 Киев был на 77 месте в мире по чистоте воздуха.

В то же время, как говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) по состоянию на 7 ч. 25 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГосЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 ячеек (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в ячейках, пройденных огнем.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГосЧС и дополнительно 5 путепрокладывателей Вооруженных сил.

Инженерной техникой создано 949 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 1 тыс. 69 человек и 250 единиц техники, из них от ГосЧС 1 тыс. 38 человек личного состава и 236 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета, которыми 24 апреля осуществлено 79 сбросов 176 т воды.

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,015 мР / ч., Киевская область - 0,011 мР / ч. При допустимом фоне 0,05 мР / ч., г. Чернобыль - 0,021 мР / ч., на КДП Дитятки 0,02 мР / ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР / ч.).

"23 апреля в ГосЧС поступила информация, что вблизи с. Замысловичи Олевского района на территории Пояскивского лесничества возникло возгорание сухой травы и лесного массива (огнем пройдено около 200 га). По состоянию на 7 ч. 25 апреля продолжается тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины", - сказано в нем.

К тушению привлечены 163 человека и 30 единиц техники, из них от ГосЧС 65 человек личного состава и 16 единиц техники, в том числе 3 самолета и 1 вертолет, которыми 24 апреля осуществлены 3 сброса - 24 т воды.

Также по состоянию на 7:00 пожары в лесных массивах Овручского района локализованы.

Силами ГосЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Виступовицком и Словечанском лесничествах.

К тушению привлечены 637 человек и 91 единица техники, из них от ГосЧС 72 человека личного состава и 18 единиц техники.

Как сообщали Українськi Новини, 24 апреля ГосЧС локализировала пожар в Чернобыльской зоне на территории Дитяткивского лесничества.

А на севере Житомирской области после обеда в четверг, 23 апреля, возник новый лесной пожар. Сейчас 1 пожар локализован, еще 1 тушат.

За 50 км от Киева в Вышгородском районе произошел очередной масштабный пожар в лесу. Лес горел в районе села Савянки.