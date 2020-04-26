Зеленский в Чернобыльской зоне поблагодарил пожарных и пообещал наладить инфраструктуру для туристов

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность участвующим в ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения пожарным за проделанную работу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Во время рабочей поездки в Киевскую область Президент посетил логистический пункт, где размещены силы, участвующие в ликвидации пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

Зеленский пообщался с пожарными и выразил им благодарность.

"Мы вам очень благодарны и уважаем вас за вашу работу", - сказал Президент.

Глава государства осмотрел пожарную технику и поинтересовался условиями работы спасателей.

Он отметил важность обеспечения личного состава полноценным питанием.

Также Зеленский пообщался с председателем Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Сергеем Калашником.

Чиновник проинформировал Президента о мерах по предотвращению пожаров на этой территории.

"Главное, что мы можем сделать, - это раннее выявление пожаров с привлечением тепловизоров. Подключаем сюда беспилотники, а также постоянно проводим дежурство, чтобы быстрее на это реагировать. Должна быть размещена техника, должна быть заготовлена вода. Лесом надо заниматься, убирать захламленности, делать пожарные разрывы", - отметил Калашник.

Также он рассказал о развитии туристического потенциала зоны отчуждения и подчеркнул, что займется планами по созданию международно привлекательного имиджа этого объекта.

Глава Госагентства отметил, что для привлечения туристов после карантина в Чернобыльской зоне нужно улучшить инфраструктуру.

Президент предложил руководителю Госагентства представить план развития Чернобыльской зоны отчуждения.

Кроме того, Президент почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Премьер-министром Денисом Шмыгалем почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Глава государства возложил цветы к памятнику Героям Чернобыля, который расположен на Чернобыльской АЭС, вблизи энергоблока, где произошел взрыв в 1986 году", - сказано в нем.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назвал аварию на Чернобыльской атомной электростанции, которая произошла 34 года назад, бедствием планетарного масштаба.

Год назад в годовщину трагедии на ЧАЭС активисты провели флешмоб в Припяти: ненадолго город ожил.