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  • ЄБА та ряд бізнес-асоціацій просять Зеленського не посилювати карантинні заходи без підтримки економіки
25 березня 2020, середа, 11:00 21
Економіка 2020-03-25T12:15:02+02:00
Українські Новини
ЄБА та ряд бізнес-асоціацій просять Зеленського не посилювати карантинні заходи без підтримки економіки

ЄБА та ряд бізнес-асоціацій просять Зеленського не посилювати карантинні заходи без підтримки економіки

Григорий Яковенко
Карантин, ЕБА, Володимир Зеленський, Коронавірус
Європейська бізнес асоціація (ЄБА). Фото: zw.linkedin.com
Європейська бізнес асоціація (ЄБА). Фото: zw.linkedin.com

Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) виступає проти посилення карантинних заходів без державної програми підтримки економіки в період карантину.

Про це йдеться в повідомленні ЄБА, передають Українські Новини.

Асоціація зазначає, що Президент та Кабінет міністрів вирішили створити перелік підприємств, які повинні будуть припинити свою діяльність в період карантину.

Однак у разі прийняття подібних заходів при зупинці підприємств більша частина працівників втратить роботу, а бюджет – більшу частину доходів, що може призвести до критичного фінансового становища країни.

"Україна не має достатньо фінансових резервів і тому, якщо введуть додатковий комплекс карантинних обмежень і буде зупинена велика частина підприємств без відповідної програми підтримки економіки, це призведе до глибокої економічної кризи і тяжких соціальних наслідків, які важко передбачити. Передові експерти кажуть, що в разі продовження карантину на кілька місяців ВВП України у 2020 році впаде на 9%, а курс гривні може досягти 35 гривень/долар", - заявляє ЄБА.

Також зазначається, що можливо запобігти зараженню коронавірусом співробітників шляхом введення віддаленого режиму роботи, забезпечення засобами індивідуального захисту, роз'ясненнями про небезпеку пандемії.

"Враховуючи викладене вище, бізнес-спільнота звертається до Президента України, Кабміну та Верховної Ради з вимогою негайно підключити бізнес-співтовариство до розробки покрокових дій для скорочення негативних наслідків пандемії для економіки, приймати і впроваджувати рішення тільки після обговорення і узгодження з бізнес-спільнотою", - сказано в повідомленні.

У свою чергу Союз українських підприємців, Федерація роботодавців України, Національна асоціація добувної промисловості України та ряд інших бізнес-асоціацій підтримали позицію ЄБА з цього питання.

При цьому бізнес-спільнота вважає, що в поточних умовах необхідно не допустити значної втрати робочих місць; державі якомога швидше виконати зобов'язання перед МВФ і для отримання фінансування прийняти необхідні закони, зокрема закон про неможливість повернення банків екс-власникам; держава повинна забезпечити неоподатковуваний мінімальний дохід працівникам, постраждалим від введення карантинних заходів; зупинити нарахування будь-яких фінансових санкцій всім суб'єктам господарювання, які мають кредити в банківських та фінансових установах.

Як повідомляли Українські Новини, із-за коронавіруса авіація України може втратити 15 млрд гривень за 3 місяці.

Київ не планує відшкодовувати збитки установам від заборони на проведення масових заходів з 12 по 31 березня.

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