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26 квітня 2020, неділя, 09:20 50
Суспільство 2020-04-26T12:00:03+03:00
Українські Новини
Майже 500 випадків за добу. В Україні вже більше 8,5 тисяч людей заразилися COVID-19

Майже 500 випадків за добу. В Україні вже більше 8,5 тисяч людей заразилися COVID-19

Кира Молчанова
МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

За станом на ранок 26 квітня квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нових випадки. У світі ж кількість хворих скоро перевищити три мільйона. Про це повідомляє прес-служба МОЗ України.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область - 388 випадків;
  • Волинська область - 241 випадок;
  • Дніпропетровська область - 292 випадку;
  • Донецька область - 29 випадків;
  • Житомирська область - 348 випадків;
  • Закарпатська область - 329 випадків;
  • Запорізька область - 182 випадку;
  • Івано-Франківська область - 731 випадок;
  • Кіровоградська область - 323 випадку;
  • Київ р. - 1188 випадків;
  • Київська область - 542 випадку;
  • Львівська область - 348 випадків;
  • Луганська область - 29 випадків;
  • Миколаївська область - 111 випадків;
  • Одеська область - 220 випадків;
  • Полтавська область - 172 випадку;
  • Рівненська область - 508 випадків;
  • Сумська область - 95 випадків;
  • Тернопільська область - 607 випадків;
  • Харківська область - 147 випадків;
  • Херсонська область - 87 випадків;
  • Хмельницька область - 70 випадків;
  • Чернівецька область - 1341 випадок;
  • Черкаська область - 257 випадків;
  • Чернігівська область - 32 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 квітня 2020 року до Центру надійшло 873 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 24842 повідомлення про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозував деяке пом'якшення обмежувальних заходів, але подовжений карантин пройде без послаблень. Музеї та бібліотеки відкривати не будуть.

При цьому пік захворюваності коронавірусом фахівці обіцяють на початок травня.

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