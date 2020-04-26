Количество умерших от COVID-19 в мире превысило 200 тысяч. Заболевших почти три миллиона

С начала пандемии коронавируса жертвами болезни стали уже 203 289 человек, из них укранцев — почти 8 млн. Больше всего умирают в США — по состоянию на утро 26 апреля там 54 256 летальных случаев. Об этом говорят данные, сведенные на сайте Worldometers.

Всего в мире коронавирусной инфекцией заразились почти миллион человек — 2 921 439. Умерли 203 289 человек, выздоровели — 836 978.

В США количество заболевших приближается к миллиону — с начала пандемии в стране выявлен 960 651 случай заражения. За сутки в США зафиксировано 35 419 новых случаев COVID-19, умерло 2065 человек (всего с начала пандемии - 54 256), всего выздоровело - 118 162.

Более 100 000 заболевших еще в шести странах:

Испания - 223 759 случаев, умерло 22 902 человека, выздоровело 95 708;

Италия - 195 351 случай, умерло 26 384 человека, выздоровело 63 120;

Франция - 161 488 случаев, умерло 22 614 человек, выздоровело 44 594;

Германия - 156 513 случаев, умерло 1514 человек, выздоровело 109 800;

Великобритания - 148 377 случаев, умерло 20 319 человек, данные о выздоровевших отсутствуют;

Турция - 107 773 случая, умерло 2706 человек, выздоровело 25 582.

Как сообщали Українські Новини, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Украние ожидается в начале мая.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал некоторое смягчение ограничительных мер, но продленный карантин пройдет без ослаблений. Музеи и библиотеки открывать не будут.