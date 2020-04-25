підписатися на розсилку
26.9 27.35
28.85 29.5
˟
25 квітня 2020, субота, 12:50 17 Інфографіка
Суспільство 2020-04-25T14:15:34+03:00
Українські Новини
Коли розпочнеться перший етап плану Шмигаля по виходу з карантину і що дозволять

Коли розпочнеться перший етап плану Шмигаля по виходу з карантину і що дозволять

Надежда Комендантова
Карантин, Денис Шмигаль, Закінчення карантину, Карантин в Україні, Вихід з карантину
Карантин.
Карантин.

Згідно з планом Шмигаля по виходу з карантину, який продовжили до 11 травня, спортзали відкриють двічі. Українські Новини розкажуть, що передбачено першим етапом і коли він почнеться.

Згідно з поданим Кабінетом Міністрів 5-этапного плану виходу з карантину, перший етап виходу з карантину буде введено, коли протягом 10 днів поспіль співвідношення зафіксованих випадків захворювання на коронавірус серед усіх захворілих буде незмінним або утримуватися в межах 5%.

Зокрема, на першому етапі планується відкрити парки, сквери, лісопарки та прибережні зони відпочинку, за винятком дитячих майданчиків. Також запрацює частина салонів краси, відновляться тренування в командних видах спорту, оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами, кав'ярні на винос, автомийки, веломагазини і велопрокат, а також дозволять роботу нотаріусів, адвокатів та аудиторів.

Україна буде виходити з карантину в 5 етапів. Що передбачено першим етапом.Україна буде виходити з карантину в 5 етапів. Що передбачено першим етапом.

Як повідомляли Українські Новини, обмежувальні заходи були введені з 12 березня, раніше карантин в Україні був введений до 24 квітня. А продовження карантину ініціювало Міністерство охорони здоров'я.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозував деяке пом'якшення обмежувальних заходів, але подовжений карантин пройде без послаблень. Музеї та бібліотеки відкривати не будуть.

Більше новин про: Карантин Денис Шмигаль Закінчення карантину Карантин в Україні Вихід з карантину

План Шмигаля по виходу з карантину: коли почнеться...
Зеленський призначив нового івано-франківського гу...
Зеленський допускає пом'якшення карантину після 24...
Сьогодні 45-й день карантину. До його закінчення з...
Сьогодні 45-й день карантину. До його закінчення залишилося 16 днів
За добу майже півтисячі нових випадків коронавірусу. В Україні вже понад 8 тис. хворих
Новини
План Шмигаля по виходу з карантину: коли почнеться другий етап і що дозволять українцям 13:52 Інфографіка
Пакистан випробував протикорабельну балістичну ракету. Фото: pakistantoday.com.pk
ВМС Пакистану провели успішні випробування протикорабельних балістичних ракет 13:49 Відео
Йти на кладовища в поминальні дні заборонено, – поліція 13:24
Київська клінічна лікарня отримала новий наркозно-дихальний апарат від Бориса Ложкіна 13:00
Коли розпочнеться перший етап плану Шмигаля по виходу з карантину і що дозволять 12:50 Інфографіка
більше новин
Чиновники ігнорують рішення Зеленського стосовно "Укрбуду" 16:53 Прес-реліз
Ярославський розповів сокровенне про своє президентство в "Металісті" 20:18
"Енергоатом" спочатку виклав, а потім видалив прес-релізи про ситуацію з енергоблоками АЕС 22:03
П'ятирічна боротьба із репресивною машиною: Буча відстояла право на свої межі, - Федорук 11:19
Методологія "Укравтодору" базована на європейському досвіді, - Кава 13:13
більше новин
Чиновники ігнорують рішення Зеленського стосовно "Укрбуду" 16:53 Прес-реліз
Пожежа в лісі під Києвом. Скріншот відео PavlovskyNews
Під Києвом спалахнув ліс. Задимлення перекриває сонце 15:58
Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину 21:55 Інфографіка
Fitch підтвердив рейтинг України B, але погіршив прогноз 21:19
Нацрада з телебачення обрала своєю головою Ольгу Герасим'юк 19:57
більше новин
За рік президентства Зеленський не знайшов часу, щоб призначити 100 голів районів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok