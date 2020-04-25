Коли розпочнеться перший етап плану Шмигаля по виходу з карантину і що дозволять

Згідно з планом Шмигаля по виходу з карантину, який продовжили до 11 травня, спортзали відкриють двічі. Українські Новини розкажуть, що передбачено першим етапом і коли він почнеться.

Згідно з поданим Кабінетом Міністрів 5-этапного плану виходу з карантину, перший етап виходу з карантину буде введено, коли протягом 10 днів поспіль співвідношення зафіксованих випадків захворювання на коронавірус серед усіх захворілих буде незмінним або утримуватися в межах 5%.

Зокрема, на першому етапі планується відкрити парки, сквери, лісопарки та прибережні зони відпочинку, за винятком дитячих майданчиків. Також запрацює частина салонів краси, відновляться тренування в командних видах спорту, оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами, кав'ярні на винос, автомийки, веломагазини і велопрокат, а також дозволять роботу нотаріусів, адвокатів та аудиторів.

Україна буде виходити з карантину в 5 етапів. Що передбачено першим етапом.

Як повідомляли Українські Новини, обмежувальні заходи були введені з 12 березня, раніше карантин в Україні був введений до 24 квітня. А продовження карантину ініціювало Міністерство охорони здоров'я.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозував деяке пом'якшення обмежувальних заходів, але подовжений карантин пройде без послаблень. Музеї та бібліотеки відкривати не будуть.