Кабмін призначив в.о. глав Митниці та Податкової

Кабінет Міністрів призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної митної служби Ігоря Муратова, тимчасовим виконуючим обов'язки голови Державної податкової служби Михайла Титарчука. Перед цим Кабмін звільнив главу Митної служби Нефьодова, а також главу Податкової Верланова.

Про це йдеться в повідомленні Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

"Зараз виконання обов'язків голови Митниці тимчасово покладено на керівника одного з департаментів ДМЗ Ігоря Муратова, а виконання обов'язків голови Податкової - на Михайла Титарчука, заступника голови ДПС", - йдеться в повідомленні.

Кабмін обіцяє в найближчі дні будуть призначити нових керівників цих відомств.

Як повідомляли Українські Новини, голова Державної митної служби України Максим Нефьодов раніше підтвердив оприлюднену агентством інформацію про нараховуються за погодженням з Мінфіном премій в 600% від посадового окладу.

На звільнення Нефьодова і Верланова наполягав звільнений 30 березня з посади міністра фінансів Ігор Уманський.