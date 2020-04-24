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24 квітня 2020, пʼятниця, 21:36 42
Кабмін 2020-04-24T22:09:52+03:00
Українські Новини
Кабмін призначив в.о. глав Митниці та Податкової

Кабмін призначив в.о. глав Митниці та Податкової

Ярина Вацяк
Кабмін, податкова служба, митна служба, Михайло Титарчук, Ігор Муратов
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної митної служби Ігоря Муратова, тимчасовим виконуючим обов'язки голови Державної податкової служби Михайла Титарчука. Перед цим Кабмін звільнив главу Митної служби Нефьодова, а також главу Податкової Верланова.

Про це йдеться в повідомленні Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

"Зараз виконання обов'язків голови Митниці тимчасово покладено на керівника одного з департаментів ДМЗ Ігоря Муратова, а виконання обов'язків голови Податкової - на Михайла Титарчука, заступника голови ДПС", - йдеться в повідомленні.

Кабмін обіцяє в найближчі дні будуть призначити нових керівників цих відомств.

Як повідомляли Українські Новини, голова Державної митної служби України Максим Нефьодов раніше підтвердив оприлюднену агентством інформацію про нараховуються за погодженням з Мінфіном премій в 600% від посадового окладу.

На звільнення Нефьодова і Верланова наполягав звільнений 30 березня з посади міністра фінансів Ігор Уманський.

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