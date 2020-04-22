Передал лично в руки. Уманский заявляет, что сам отдал Шмыгалю материалы о махинациях в Таможне и Налоговой

Бывший министр финансов Игорь Уманский заявляет, что лично передавал в руки премьер-министру Денису Шмыгалю представление об увольнении председателей Государственной Таможенной и Налоговой служб.

Об этом Уманский написал в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня глава правительства сделал несколько странных личных замечаний по так называемому кейсу "таможня/налоговая", который так или иначе уже связан с моей фамилией. Честно говоря, не совсем понимаю, зачем вообще так поверхностно судить на столь сложную тему. Но, между тем... Правду говорить легко и приятно. Особенно осознавая, что отвечать придется и следователям, учитывая ответственность за сознательное предоставление заведомо недостоверной информации. Это к слову. А по сути, отмечу следующее. Господин Шмыгаль не обращался ко мне ни напрямую, ни через третьих лиц о предоставлении подтверждающих материалов", - сообщил Уманский.

По его словам, он лично в руки Шмыгалю передавал материалы о махинациях с НДС, как и первое представление на увольнение Сергея Верланова и Максима Нефедова 19 марта.

Уманский добавил, что Шмыгаль обсуждал эти материалы с отдельными депутатами.

"И мне об этом известно от самих депутатов", - уточняет бывший министр финансов.

Он подчеркнул, что эта проблематика и предложения по указанным увольнениям им лично озвучивалась неоднократно в том числе на совещаниях с участием Президента.

"И мне Президентом предоставлялись поручения, с кем из руководителей правоохранительных органов и каким образом обрабатывать эти материалы… Уголовное дело уже возбуждено Государственным бюро расследований. Ознакомиться с материалами дела будет возможность тем лицам, которые будут приобщены следователями к процессуальным действиям", - сообщил Уманский.

Как сообщали Українські Новини, бывший министр финансов Игорь Уманский считает главной причиной его увольнения желание уволить глав Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что документы на увольнение глав Налоговой и Таможни Уманским подавались, но официально не поступали.