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24 квітня 2020, пʼятниця, 15:24 6
Суспільство 2020-04-24T17:45:03+03:00
Українські Новини
В Одеському приватному будинку престарілих — спалах коронавірусу

В Одеському приватному будинку престарілих — спалах коронавірусу

Кира Молчанова
одеська область, Коронавірус, Коронавірус в Одеській області
Пенсіонер. Фото: pixabay.com
Пенсіонер. Фото: pixabay.com

В Одеській області, де у 169 осіб підтвердили коронавірус, зафіксували масове зараження COVID-19 в будинку пристарілих.

Про це повідомив керівник обласної державної адміністрації Максим Куций під час брифінгу, присвяченого ситуації з епідемією.

Там інфіковані троє медиків і двоє підопічних.

Перший випадок стався 17 квітня. Зараз там перевіряють всіх людей, які з ними контактували.

У повідомленні говориться, що спалах відбувся через недотримання санітарно-протиепідемічного режиму.

Як повідомляє одеське видання "Думкая", спалах стався в будинку престарілих "Символ Турботи".

Як повідомляли Українські Новини, Київської області хворих стало на 54 особи більше, тобто 505.

Тим часом, продовження карантину не передбачає послаблень: відкриття музеїв і бібліотек не буде.

Кількість хворих на коронавірус у Вишневому (Києво-Святошинський район Київської області), де було виявлено спалах захворювання коронавірусу в гуртожитку, 23 квітня збільшилася на 38 осіб до 101.

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