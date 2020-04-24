В Одеському приватному будинку престарілих — спалах коронавірусу

В Одеській області, де у 169 осіб підтвердили коронавірус, зафіксували масове зараження COVID-19 в будинку пристарілих.

Про це повідомив керівник обласної державної адміністрації Максим Куций під час брифінгу, присвяченого ситуації з епідемією.

Там інфіковані троє медиків і двоє підопічних.

Перший випадок стався 17 квітня. Зараз там перевіряють всіх людей, які з ними контактували.

У повідомленні говориться, що спалах відбувся через недотримання санітарно-протиепідемічного режиму.

Як повідомляє одеське видання "Думкая", спалах стався в будинку престарілих "Символ Турботи".

Як повідомляли Українські Новини, Київської області хворих стало на 54 особи більше, тобто 505.

Тим часом, продовження карантину не передбачає послаблень: відкриття музеїв і бібліотек не буде.

Кількість хворих на коронавірус у Вишневому (Києво-Святошинський район Київської області), де було виявлено спалах захворювання коронавірусу в гуртожитку, 23 квітня збільшилася на 38 осіб до 101.