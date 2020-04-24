Чорновол змінили цілодобовий домашній арешт на нічний

Апеляційний суд Києва змінив цілодобовий домашній арешт колишнього депутата Верховної Ради Тетяни Чорновіл (фракція "Народний фронт"), підозрюваної у підпалі офісу Партії регіонів в 2014 році і заподіяння смерті людині, на нічний.

Дане рішення суд ухвалив у п'ятницю, передають Українські Новини.

Таким чином, Чорновол буде перебувати під нічним домашнім арештом до 8 червня включно.

Їй забороняється залишати місце проживання з 22:00 до 6:00.

Чорновол зобов'язана з'являтися до слідчого, прокурора і в суд на першу вимогу, не залишати населений пункт, де вона проживає, без їх дозволу, повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, не спілкуватися зі свідками у справі, здати паспорт для виїзду за кордон, носити електронний браслет.

Адвокат підозрюваної Тетяна Козаченко підкреслила, що дане кримінальне провадження проти її підзахисної є незаконним.

Також адвокат зазначила, що у Чорновол на утриманні літні батьки, до того ж у неї 2 неповнолітніх дітей.

Як повідомляли Українські Новини, 16 квітня Печерський районний суд Києва відправив Чорновол під домашній арешт.

Раніше Чорновіл відмовилася від надання свідчень в ДБР.

ДБР проводило слідчі дії в будинку екс-нардепа Тетяни Чорновіл.