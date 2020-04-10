ГБР проводит следственные действия в доме экс-нардепа Татьяны Черновол

Оперативники и следователи Государственного бюро расследований Украины с самого утра пятницы проводят следственные действия в домовладении бывшей народного депутата Татьяны Чорновол. Об этом она сообщила на персональной странице в социальной сети Facebook, приложив к тексту фотоиллюстрацию, а также копию постановления суда на обыск.

"Приехал ко мне спецназ ГБР по делу майдана", - прокомментировала в соцсети происходящее сама Чорновол.

Более подробно происходящее на своей странице в Facebook описал депутат из фракции "ЕС" Николай Княжицкий.

"Под Киевом, в селе Гора в доме Татьяны Чорновиа правоохранители проводят обыски. Согласно постановлению суда, якобы 18.02.2014 Татьяна Чорновол вместе с неизвестными лицами причастна к поджогу дома на улице Липской, из-за чего погиб человек. Проводятся обыски, в результате которых должны быть изъяты некие материалы, компьютерная техника, одежда, то есть все, что может указывать на причастность Татьяны Черновол к тем событиям."

Как информировали Українські Новини, в конце февраля текущего года Государственное бюро расследований сообщило бывшему депутату Верховной Рады Татьяне Чорновол ("Народный фронт") о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.