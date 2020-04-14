Экс-депутат Рады Черновол отказалась от предоставления показаний в ГБР

Государственное бюро расследований допросило депутата Верховной Рады Татьяну Черновол ("Народный фронт"), подозреваемую в поджоге офиса "Партии регионов" в 2014 году и причинении смерти человеку, она отказалась от предоставления показаний

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"14 апреля 2020 года в территориальном управлении Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, состоялся допрос Черновол Т., подозреваемой в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенного по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5 , 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в нем.

Отмечается, что в ходе допроса Черновол отказалась от предоставления каких-либо показаний, ссылаясь на ст. 63 Конституции.