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14 апреля 2020, вторник, 17:00 190
Судебная власть 2020-04-14T17:00:37+03:00
Українські Новини
Экс-депутат Рады Черновол отказалась от предоставления показаний в ГБР

Экс-депутат Рады Черновол отказалась от предоставления показаний в ГБР

Елена Новикова
Допрос, Показания, Татьяна Черновол, ГБР, Подозрение в убийстве
Татьяна Черновол .Фото: Facebook/Тетяна Чорновол
Татьяна Черновол .Фото: Facebook/Тетяна Чорновол

Государственное бюро расследований допросило депутата Верховной Рады Татьяну Черновол ("Народный фронт"), подозреваемую в поджоге офиса "Партии регионов" в 2014 году и причинении смерти человеку, она отказалась от предоставления показаний

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"14 апреля 2020 года в территориальном управлении Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, состоялся допрос Черновол Т., подозреваемой в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенного по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5 , 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в нем.

Отмечается, что в ходе допроса Черновол отказалась от предоставления каких-либо показаний, ссылаясь на ст. 63 Конституции.

Как сообщали Українські Новини, ГБР расследует как Черновол перелезла забор с колючей проволокой, чтобы незаконно попасть на брифинг. 

Ранее сообщалось о том, что Чорновол устроила истерику в ГБР и прорвалась к Трубе.

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