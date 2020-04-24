Василь Цушко може стати заступником міністра фінансів. Хто це такий і які посади він обіймав раніше

Василь Цушко претендує на посаду заступника міністра фінансів Сергія Марченка. В його оточенні підтвердили, що варіант його призначення розглядається на даний момент.

Про це йдеться в декларації кандидата, передають Українські Новини.

Цушко з 1 грудня 2006 року по 18 грудня 2007 року обіймав посаду Міністра внутрішніх справ.

З березня 2010 по грудень 2010 займав посаду міністра економіки в уряді Миколи Азарова.

З грудня 2010 до березня 2014 обіймав посаду голови Антимонопольного комітету.

Цушко задекларував зарплату за 2019 в розмірі 8 178 гривень в ТОВ "Українська сировина" ЛТД.

Також в 2019 задекларував квартиру в Києві, площею 115 м. кв, та є власником 2-х земельних ділянок в Одеській та Київській області.

Як повідомляли Українські Новини, 30 березня Верховна Рада призначила на посаду міністра фінансів Сергія Марченка замість Ігоря Уманського.

До цього Верховна Рада звільнила від виконання обов'язків міністра фінансів Ігоря Уманського.

При цьому колишній міністр фінансів Ігор Уманський вважає головною причиною його звільнення бажання звільнити голів Державної податкової служби та Державної митної служби.