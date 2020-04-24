підписатися на розсилку
26.85 27.25
28.9 29.5
˟
  • Новини
  • Політика
  • Василь Цушко може стати заступником міністра фінансів. Хто це такий і які посади він обіймав раніше
24 квітня 2020, пʼятниця, 14:25 8
Політика 2020-04-24T18:45:04+03:00
Українські Новини
Василь Цушко може стати заступником міністра фінансів. Хто це такий і які посади він обіймав раніше

Василь Цушко може стати заступником міністра фінансів. Хто це такий і які посади він обіймав раніше

Кира Молчанова
Цушко, Призначення на посаду, Міністерство економіки
Василь Цушко
Василь Цушко

Василь Цушко претендує на посаду заступника міністра фінансів Сергія Марченка. В його оточенні підтвердили, що варіант його призначення розглядається на даний момент.

Про це йдеться в декларації кандидата, передають Українські Новини.

Цушко з 1 грудня 2006 року по 18 грудня 2007 року обіймав посаду Міністра внутрішніх справ.

З березня 2010 по грудень 2010 займав посаду міністра економіки в уряді Миколи Азарова.

З грудня 2010 до березня 2014 обіймав посаду голови Антимонопольного комітету.

Цушко задекларував зарплату за 2019 в розмірі 8 178 гривень в ТОВ "Українська сировина" ЛТД.

Також в 2019 задекларував квартиру в Києві, площею 115 м. кв, та є власником 2-х земельних ділянок в Одеській та Київській області.

Як повідомляли Українські Новини, 30 березня Верховна Рада призначила на посаду міністра фінансів Сергія Марченка замість Ігоря Уманського.

До цього Верховна Рада звільнила від виконання обов'язків міністра фінансів Ігоря Уманського.

При цьому колишній міністр фінансів Ігор Уманський вважає головною причиною його звільнення бажання звільнити голів Державної податкової служби та Державної митної служби.

Більше новин про: Цушко Призначення на посаду Міністерство економіки

Обсервацію будуть проходити тільки ті, у кого немає смартфонів, - Офіс Президента
Зеленський призначив нового івано-франківського губернатора замість Шмигаля
Новини
Арахамія заявив, що в Грузії будуть великі проблеми, в разі відкликання з України посла з-за Саакашвілі 18:48
Під Києвом у ще двох гуртожитках спалах коронавіруса 18:32
Саакашвілі сподівався, що за його кандидатуру на віце-прем'єра проголосують сьогодні 18:19
Обсервацію будуть проходити тільки ті, у кого немає смартфонів, - Офіс Президента 18:05
У Києві запустили Telegram-бот для контролю за дотриманням самоізоляції 17:59
більше новин
Чиновники ігнорують рішення Зеленського стосовно "Укрбуду" 16:53 Прес-реліз
"Енергоатом" спочатку виклав, а потім видалив прес-релізи про ситуацію з енергоблоками АЕС 22:03
Працівники державного агропідприємства на Полтавщині звернулися до Президента за захистом від "депутата-рейдера зі Слуги народу" Трухіна 12:33
Методологія "Укравтодору" базована на європейському досвіді, - Кава 13:13
"П'ятирічна боротьба із репресивною машиною": Буча відстояла право на свої межі, - Федорук 11:19
більше новин
Глава Митниці Нефьодов надбавками збільшив собі зарплатню в 6,5 разів 10:40
Чиновники ігнорують рішення Зеленського стосовно "Укрбуду" 16:53 Прес-реліз
Пожежа в лісі під Києвом. Скріншот відео PavlovskyNews
Під Києвом спалахнув ліс. Задимлення перекриває сонце 15:58
Колишній глава "Укрзалізнці" Марчек задекларував у квітні зарплату більше, ніж у Трампа 06:40
Нацрада з телебачення обрала своєю головою Ольгу Герасим'юк 19:57
більше новин
Міністр з уряду Азарова претендує на посаду заступника міністра фінансів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok