Министр из правительства Азарова претендует на пост замминистра финансов

После того, как министром финансов стал Сергей Марченко, на пост его заместителя стали рассматривать Василия Цушко.

Об этом говорится в декларации кандидата, передают Українські Новини.

В окружении Василия Цушко подтвердили Українським Новинам, что вариант назначения на должность на данный момент рассматривается.

Цушко с 1 декабря 2006 по 18 декабря 2007 занимал должность Министра внутренних дел.

С марта 2010 по декабрь 2010 занимала должность министра экономики в правительстве Николая Азарова.

С декабря 2010 до марта 2014 занимал должность председателя Антимонопольного комитета.

Цушко задекларировал зарплату за 2019 в размере 8 178 гривен в ООО "Украинское сырье" ЛТД.

Также в 2019 задекларировал квартиру в Киеве, площадью 115 м.кв, и является владельцем 2-х земельных участков в Одесской и Киевской области.

Как сообщали Українські Новини, бывший министр финансов Игорь Уманский считает главной причиной его увольнения желание уволить глав Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.

Украине в течение апреля-июня необходимо выплатить 50,55 млрд гривен по внешним долгам и 91,21 млрд гривен по внутренним долгам.