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24 апреля 2020, пятница, 14:00 798
Кабмин 2020-04-24T14:13:53+03:00
Українські Новини
Министр из правительства Азарова претендует на пост замминистра финансов

Министр из правительства Азарова претендует на пост замминистра финансов

Кира Молчанова
Министерство финансов, Министерство финансов Украины, Сергей Марченко, Назначение на должность, Василий Цушко
Василий Цушко.
Василий Цушко.

После того, как министром финансов стал Сергей Марченко, на пост его заместителя стали рассматривать Василия Цушко.

Об этом говорится в декларации кандидата, передают Українські Новини.

В окружении Василия Цушко подтвердили Українським Новинам, что вариант назначения на должность на данный момент рассматривается.

Цушко с 1 декабря 2006 по 18 декабря 2007 занимал должность Министра внутренних дел.  

С марта 2010 по декабрь 2010 занимала должность министра экономики в правительстве Николая Азарова.

С декабря 2010 до марта 2014 занимал должность председателя Антимонопольного комитета.

Цушко задекларировал зарплату за 2019 в размере 8 178 гривен в ООО "Украинское сырье" ЛТД.

Также в 2019 задекларировал квартиру в Киеве, площадью 115 м.кв, и является владельцем 2-х земельных участков в Одесской и Киевской области. 

Как сообщали Українські Новини, бывший министр финансов Игорь Уманский считает главной причиной его увольнения желание уволить глав Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.

Украине в течение апреля-июня необходимо выплатить 50,55 млрд гривен по внешним долгам и 91,21 млрд гривен по внутренним долгам.

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Министр из правительства Азарова претендует на пост замминистра финансов
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