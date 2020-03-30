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30 марта 2020, понедельник, 14:42 979
Верховная Рада и партии 2020-03-30T14:55:37+03:00
Українські Новини
Рада уволила Емца и Уманского

Рада уволила Емца и Уманского

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Увольнение, Игорь Уманский, Илья Емец
Илья Емец. Фото: facebook.com/moz.ukr
Илья Емец. Фото: facebook.com/moz.ukr

Верховная Рада освободила от выполнения обязанностей министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца, после того, как они подали в отставку

За увольнение Уманского в целом проголосовали 249 депутатов при минимально необходимых 226, а за увольнение Емца проголосовал 271 депутат при 226 необходимых, передают Українськi Новини.

Рада назначила министром финансов Игоря Уманского 4 марта текущего года.

С 9 января 2008 года по 11 марта 2010 года Уманский занимал должность первого заместителя министра финансов, при этом с 8 апреля 2009 года по 11 марта 2010 года являлся исполняющим обязанности министра финансов.

Кабмин предложил депутатам назначить министром финансов Сергея Марченко, который ранее входил в команду экспертов аналитического центра Bendukidze Free Market Center, сооснователем которого является экс-министр финансов Александр Данилюк.

Однако данное решение не было поддержано парламентом.

Увольнение министра Илли Емца рассматривалось без обсуждения и его речи.

Емец был назначен на должность 4 марта.

Как сообщали Українські Новини, Рада провалила голосование за бюджет 2020

 

 
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