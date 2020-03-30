Рада уволила Емца и Уманского

Верховная Рада освободила от выполнения обязанностей министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца, после того, как они подали в отставку.

За увольнение Уманского в целом проголосовали 249 депутатов при минимально необходимых 226, а за увольнение Емца проголосовал 271 депутат при 226 необходимых, передают Українськi Новини.



Рада назначила министром финансов Игоря Уманского 4 марта текущего года.



С 9 января 2008 года по 11 марта 2010 года Уманский занимал должность первого заместителя министра финансов, при этом с 8 апреля 2009 года по 11 марта 2010 года являлся исполняющим обязанности министра финансов.



Кабмин предложил депутатам назначить министром финансов Сергея Марченко, который ранее входил в команду экспертов аналитического центра Bendukidze Free Market Center, сооснователем которого является экс-министр финансов Александр Данилюк.



Однако данное решение не было поддержано парламентом.



Увольнение министра Илли Емца рассматривалось без обсуждения и его речи.



Емец был назначен на должность 4 марта.



Как сообщали Українські Новини, Рада провалила голосование за бюджет 2020.