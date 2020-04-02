подписаться на рассылку
27.4 28.05
29.95 30.7
˟
02 апреля 2020, четверг, 15:58 4086
Экономика 2020-04-02T16:11:03+03:00
Українські Новини
Уманский назвал главную причину своего увольнения

Уманский назвал главную причину своего увольнения

Ярина Вацяк
Отставка, Увольнение, Игорь Уманский, Министр финансов, Денис Шмыгаль, Кабмин Шмыгаля
Игорь Уманский. Фото: kmu.gov.ua
Игорь Уманский. Фото: kmu.gov.ua

Бывший министр финансов Игорь Уманский считает главной причиной его увольнения желание уволить глав Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.

Об этом он сообщил в интервью интернет-изданию "Левый берег", передают Українські Новини.

"Да. Единственная причина, которую я вижу, – вот эти представления (на увольнения глав Налоговой и Таможенной служб) и то, что я не собирался отступать в этом вопросе. И не забывайте про порезанные "хотелки" и новые возможности правительства по управлению бюджетом после введения Стабфонда", - сказал Уманский.

По его словам, премьер-министр хотел иметь подконтрольного министра финансов.

"Почему надо было меня убирать? Нужен был ручной министр. Премьер говорит: "Мы не сработались". Конечно, мы не сработались. Шмыгаль должен осознать одну простую вещь: он не руководитель на предприятии, где у него есть подчинённые, правительство – коллегиальный орган, и он такой же член Кабинета Министров, как и другие министры. С той лишь разницей, что он подписывает акты КМУ", - добавил бывший министр.

Вместе с тем он добавил, что заявление об отставке он не писал, а премьер не смог депутатам объяснить причину увольнения министра финансов.

"Нет. Поэтому я хотел бы узнать основания своего увольнения. На встрече с фракцией "СН", когда его спросили о моем увольнении, Шмыгаль не смог ничего внятно объяснить. Меня на фракцию даже не пригласили, как и Емца. А в зале потом при голосовании даже не дали возможности выступить – наверное, не хотели, чтобы в эфир публично были даны ответы на вопрос о причине отставки", - отметил Уманский.

По его данным, при подготовке секвестра госбюджета этот проект даже не обсуждали в Кабмине.

"Минфин подготовил драфт бюджетных изменений, я переслал его президенту и премьеру. Говорю, а теперь давайте пройдемся, что критично, что – нет. После – выносим на Кабмин, и с каждым министром обсуждаем и будем принимать решение, что так, что не так. Но премьер берет и рассылает этот черновик депутатам! При этом членам правительства почему-то не разослал", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, 30 марта Верховная Рада освободила от выполнения обязанностей министра финансов Игоря Уманского.

Уманский считал вполне реальным увеличение роста ВВП страны до 7% в ближайшие годы.

Больше новостей о: Отставка Увольнение Игорь Уманский Министр финансов Денис Шмыгаль Кабмин Шмыгаля

Кто такой Марченко, которого хотят назначить минис...
Рада уволила Емца и Уманского...
Министром здравоохранения вместо Емца хотят назнач...
Больше двух не собираться, в парки не ходить - Каб...
В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса. Всего 161 инфицированный
Уровень доверия к Зеленскому упал до 46%, - опрос
Новости
В Киеве начнут отключать отопление с 5 апреля, — администрация города 16:20
Четыре млн работников во Франции перешли на сокращенный график из-за коронавируса 16:08
"Фармак" продолжает обеспечивать пациентов необходимыми лекарствами 16:05
Уманский назвал главную причину своего увольнения 15:58
С начала карантина Нацполиция открыла 35 дел и составила почти 3,5 тысячи протоколов на нарушителей 15:48
больше новостей
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
Сегодня отменяется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах Киева 07:20
Пенсии весной повысят трижды: кому "светит" увеличение выплат 05:30 Инфографика
Кабмин ужесточит карантин: ограничения коснутся транспорта, самоизоляции и обсервации 15:29
Один из обвиняемых в распространении фейковой информации по коронавирус в Украине
СБУ заявляет, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов 13:36
больше новостей
НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича 11:49
Основатель банка "Аваль" погиб в ДТП в Житомирской области 19:40
Сегодня отменяется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах Киева 07:20
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
В Харькове поименно назвали тех, кто финансово помогает региону бороться с коронавирусом 18:07
больше новостей
В Украине уже 804 зараженных коронавирусом. За сутки 135 новых случаев
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok