Уманский назвал главную причину своего увольнения

Бывший министр финансов Игорь Уманский считает главной причиной его увольнения желание уволить глав Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.

Об этом он сообщил в интервью интернет-изданию "Левый берег", передают Українські Новини.

"Да. Единственная причина, которую я вижу, – вот эти представления (на увольнения глав Налоговой и Таможенной служб) и то, что я не собирался отступать в этом вопросе. И не забывайте про порезанные "хотелки" и новые возможности правительства по управлению бюджетом после введения Стабфонда", - сказал Уманский.

По его словам, премьер-министр хотел иметь подконтрольного министра финансов.

"Почему надо было меня убирать? Нужен был ручной министр. Премьер говорит: "Мы не сработались". Конечно, мы не сработались. Шмыгаль должен осознать одну простую вещь: он не руководитель на предприятии, где у него есть подчинённые, правительство – коллегиальный орган, и он такой же член Кабинета Министров, как и другие министры. С той лишь разницей, что он подписывает акты КМУ", - добавил бывший министр.

Вместе с тем он добавил, что заявление об отставке он не писал, а премьер не смог депутатам объяснить причину увольнения министра финансов.

"Нет. Поэтому я хотел бы узнать основания своего увольнения. На встрече с фракцией "СН", когда его спросили о моем увольнении, Шмыгаль не смог ничего внятно объяснить. Меня на фракцию даже не пригласили, как и Емца. А в зале потом при голосовании даже не дали возможности выступить – наверное, не хотели, чтобы в эфир публично были даны ответы на вопрос о причине отставки", - отметил Уманский.

По его данным, при подготовке секвестра госбюджета этот проект даже не обсуждали в Кабмине.

"Минфин подготовил драфт бюджетных изменений, я переслал его президенту и премьеру. Говорю, а теперь давайте пройдемся, что критично, что – нет. После – выносим на Кабмин, и с каждым министром обсуждаем и будем принимать решение, что так, что не так. Но премьер берет и рассылает этот черновик депутатам! При этом членам правительства почему-то не разослал", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, 30 марта Верховная Рада освободила от выполнения обязанностей министра финансов Игоря Уманского.

Уманский считал вполне реальным увеличение роста ВВП страны до 7% в ближайшие годы.