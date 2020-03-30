Рада назначила Марченко новым главой Минфина

Верховная Рада назначила на должность министра финансов Сергея Марченко вместо Игоря Уманского. За принятие постановления парламента №3289 в целом проголосовали 256 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини. Марченко с 2002 года работал на различных должностях в Министерстве финансов, Государственной фискальной службе, комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, секретариате Кабинета Министров. Голосование депутатов в Верховной Раде С 2011 года работал координатором внедрения реформ Координационного центра по внедрению реформ при Президенте Викторе Януковиче (вне штата). С мая 2016 по июнь 2018 работал замминистра финансов и занимался налоговой политикой. С августа 2018 по май 2019 работал замглавы Администрации тогдашнего Президента Петра Порошенко. Марченко приносит присягу в Верховной Раде Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 30 марта, Рада уволили Игоря Уманского с должности Министра финансов 249 голосами. Ранее Марченко подал в отставку летом 2018, вслед за уволенным Радой Данилюком. Также в СМИ писали, что Криклий, Уманский и Емец в ближайшее время могут покинуть Кабмин.