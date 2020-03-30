Рада назначила Марченко новым главой Минфина

Верховная Рада назначила на должность министра финансов Сергея Марченко вместо Игоря Уманского.

За принятие постановления парламента №3289 в целом проголосовали 256 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Марченко с 2002 года работал на различных должностях в Министерстве финансов, Государственной фискальной службе, комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, секретариате Кабинета Министров.

Голосование депутатов в Верховной Раде

С 2011 года работал координатором внедрения реформ Координационного центра по внедрению реформ при Президенте Викторе Януковиче (вне штата).

С мая 2016 по июнь 2018 работал замминистра финансов и занимался налоговой политикой.

С августа 2018 по май 2019 работал замглавы Администрации тогдашнего Президента Петра Порошенко.

Марченко приносит присягу в Верховной Раде

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 30 марта, Рада уволили Игоря Уманского с должности Министра финансов 249 голосами.

Ранее Марченко подал в отставку летом 2018, вслед за уволенным Радой Данилюком.

Также в СМИ писали, что Криклий, Уманский и Емец в ближайшее время могут покинуть Кабмин.