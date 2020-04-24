Рада відкрила позачергове засідання. Пряма трансляція

Верховна Рада відкрила позачергове пленарне засідання для розгляду постанови про скасування результатів голосування за розгляд законопроектів за спеціальною процедурою.

Про це оголосив голова парламенту Дмитро Разумков, передають Українські Новини.

"Позачергове пленарне засідання Верховної Ради оголошую відкритим", - сказав він.

Зареєструвалися 332 парламентарія.

Засідання проходить у залі парламенту, депутати сидять у медичних масках і рукавичках.

Як повідомляли Українські Новини, 16 квітня Верховна Рада спростила процедуру розгляду великої кількості поправок до законопроектів, ввівши особливу процедуру їх розгляду і заборонила індивідуальне внесення депутатами постанов про скасування прийнятого закону.

Також голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає подачу депутатами понад 16 тис. поправок до законопроекту №2571-д про заборону повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам спробою затягнути його розгляд.

Раніше повідомлялося, що рекордні поправки до "антиколомойскому" закону будуть голосувати цілими абзацами.