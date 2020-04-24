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24 квітня 2020, пʼятниця, 12:31 21
Суспільство 2020-04-24T14:16:50+03:00
Українські Новини
У Київській області вже 505 хворих. Де найчастіше заражаються коронавірусом

У Київській області вже 505 хворих. Де найчастіше заражаються коронавірусом

Кира Молчанова
Київська область, Коронавірус, коронавірус в Україні
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Поки столиця України зафіксувала 1,1 тис. випадків захворювання на коронавірус, в Київській  області хворих стало на 54 особи більше, тобто 505.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

У Києво-Святошинському районі 188 випадків захворювання коронавірусом підтверджені в населених пунктах Вишневе, Боярка, Лісники, Тарасівка, Гатне, Дмитрівка, Кременище, Чайки, Петропавлівська Борщагівка, Крюківщина, Білогородка, Капітанівка, Нове, Гнатівка, Чабани, Юрівка, Святопетровское і Софіївська Борщагівка.

В Обухівському районі підтверджені 82 випадки - у Козині, Романкові, Українці, Обухові, Красній Слобідці, Нещерові, Германівці, Таценках, Деремезне, Червоному і Долині.

Також 25 випадків захворювання підтверджено у Борисполі, 20 - в Ірпені, 19 - у Броварах, 18 - у Броварському районі, 17 - в Кагалыке, 13 - у Василькові, 12 - в Бориспільському районі, за 11 випадків - в Бучі та Макарівському районі, за 9 випадків - у Вишгороді і Кагарлицькому районі, по 8 випадків - у Білій Церкві, Васильківському районі, 7 - у Ставищенському районі, по 5 випадків - у Білоцерківському та Вишгородському районах, по 4 випадки - у Фастові та Миронівському районах, по 3 випадки - у Переяславі, Володарці, Гостомелі, Переяслав-Хмельницькому та Бородянському районах, по 2 випадки - у Рокитном, Баришівському та Іванківському районах, по 1 випадку - у Ворзелі, Бородянці, Ставище, Коцюбинському, Іванкові, а також в Поліському, Згурівському та Рокитнянському районах.

109 осіб з усіх хворих в Київській області перебувають на стаціонарному лікуванні і 342 - на амбулаторному (самоізоляції).

Серед хворих 44 дитини.

Наголошується, що 38 осіб одужали.

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 1 111 повідомлення про підозру на COVID-19, за останню добу отримано 98 повідомлень про підозру.

Медичне спостереження встановлено за 3 330 контактними особами.

Як повідомляли Українські Новини, уряд розглядає питання вакцинації працівників усіх бюджетних сфер від грипу в епідемічному сезоні 20/21 років.

Тим часом, продовження карантину не передбачає послаблень: відкриття музеїв і бібліотек не буде.

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