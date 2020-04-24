Трамп не вірить інформації ЗМІ про погіршене здоров'я північнокорейського лідера Кім Чен Ина

Раніше світ облетіла новина, що диктатор і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин переніс важку операцію на серцево-судинній системі, і у нього серйозні проблеми зі здоров'ям. Президент США Дональд Трамп стверджує, що ЗМІ використовують застарілу інформацію, яка не відповідає дійсності. Про це повідомляє Bloomberg.

"Я думаю, що повідомлення про стан Кім Чен Ина недостовірні. Я отримав дані про те, що ці відомості не є правдивими", - заявив він.

Він додав, що у нього хороші відносини з КНДР, зокрема з Кім Чен Ином.

"Думаю, це брехливі повідомлення, випущені CNN", - сказав глава Білого дому.

Як повідомляли "Українські Новини", у ЗМІ з'явилася інформація, що через погане самопочуття Кім Чен Ина Північну Корею очолить молодша сестра диктатора - Кім Э Чжон.

Вчора Пентагон заявив, що Кім Чен Ин зберігає свою владу, незважаючи на ситуацію навколо його здоров'я.

Раніше на кордоні двох Корей зустрілися Трамп і Кім Чен Ин. Кім Чен Ин наказав створити для КНДР ще більше ядерної зброї. В ООН заявили, що КНДР таємно продовжує розвивати ядерну програму.