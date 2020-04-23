Несмотря на плохое здоровье, Ким Чен Ын сохраняет власть в Северной Корее, – Пентагон

Ранее в СМИ попала информация о том, что диктатор и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын перенес тяжелую операцию на сердечно-сосудистой системе, а также о том, что северокорейского правителя заменит его младшая сестра - Ким Е Чжон. Однако в Пентагоне заявили, что Ким Чен Ын продолжает сохранять власть, несмотря на недавние слухи об ухудшении состояния его здоровья. Об этом сообщает DW.

Как отметил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джон Хайтен, на данный момент Ким Чен Ын имеет полный контроль над властью и военными в КНДР. При этом он выразил уверенность, что нет никаких причин проигрвать другие версии.

"Я предполагаю, что Ким Чен Ын до сих пор имеет полный контроль над корейским атомным оружием и корейскими военными силами", - заявил он.

Однако, как отметил Хайтен, у него нет данных американской разведки, которые бы смогли однозначно подтвердить или же опровергнуть слухи относительно критического состояния здоровья лидера Северной Кореи.

Как сообщали Українські Новини, ранее на границе двух Корей встретились Трамп и Ким Чен Ын. Ким Чен Ын приказал создать для КНДР еще больше ядерного оружия. В ООН также заявили, что КНДР тайно продолжает развивать ядерную программу.