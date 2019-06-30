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30 июня 2019, воскресенье, 11:08 27
Политика мира 2019-06-30T11:08:52+03:00
Українські Новини
На границе двух Корей встретились Трамп и Ким Чен Ын

На границе двух Корей встретились Трамп и Ким Чен Ын

Президент США Дональд Трамп прошел на территорию КНДР по приглашению лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщают американские и азиатские телеканалы, транслирующие это событие в прямом эфире.

Таким образом Трамп стал первым в истории действующим главой американского государства, попавшим на территорию Северной Кореи. Во время встречи в демилитаризованной зоне, отделяющей Южную Корею от КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи. Трамп согласился сделать это и назвал предложение "большой честью".

Ким Чен Ын, в свою очередь, тоже пересек линию, отделяющую КНДР от Южной Кореи, попав на южнокорейскую территорию. Там оба лидера продолжили общение.

Напомним, Ким Чен Ын приказал создать для КНДР еще больше ядерного оружия.

В ООН заявили, что КНДР тайно продолжает развивать ядерную программу.

Больше новостей о: КНДР Южная Корея Ким Чен Ын Дональд Трамп

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