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24 квітня 2020, пʼятниця, 11:00 21
Кабмін 2020-04-24T11:08:44+03:00
Українські Новини
Подовжений карантин пройде без послаблень. Музеї і бібліотеки відкривати не будуть

Подовжений карантин пройде без послаблень. Музеї і бібліотеки відкривати не будуть

Елена Новикова
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Продовження карантину, Карантин в Україні
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Продовження карантину, який продовжили до 11 травня, не передбачає послаблень: відкриття музеїв і бібліотек.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів №291 від 22 квітня, передають Українські Новини.

Так, постановою не передбачено послаблення будь-яких обмежувальних заходів у зв'язку з поширенням коронавірусу на території України.

У той же час прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що при проходженні піку захворюваності до 11 травня, очікується поступове пом'якшення заходів після закінчення карантину.

Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозував деяке пом'якшення обмежувальних заходів.

Зокрема, Міністерство охорони здоров'я запропонувало дозволити прогулянки в парках з обмеженням кількості осіб, які їх здійснюють, та з регламентацією використання засобів індивідуального захисту, а також відкрити для відвідувачів музеїв і бібліотек з умовою дотримання дистанції, використання засобів індивідуального захисту і проведення скринінгу температури.

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