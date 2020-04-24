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24 апреля 2020, пятница, 09:00 98
Общество 2020-04-24T09:00:36+03:00
Українські Новини
Открыть парки и парикмахерские. В Минздраве рассказали, как хотят ослабить карантин с 11 мая

Открыть парки и парикмахерские. В Минздраве рассказали, как хотят ослабить карантин с 11 мая

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Коронавирус. фото: freepik
Коронавирус. фото: freepik

Министерство здравоохранения прогнозирует снятие ограничений, ранее введенных из-за карантинных мер, с оптовой и розничной торговли с 11 мая.

Об этом в ходе политического ток-шоу "Право на владу" на канале "1+1" сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Мы должны готовиться к выходу из карантина и приводить свои объекты, которые будут открываться в ближайшее время на первом этапе. Мы готовимся, например, к 11 мая, где будет завершен карантин, но карантин будет не так, чтобы все вышли. Так, парки должны быть открыты, парикмахерские возможно будут открыты, оптовая и розничная торговля будет полностью открыта. Но в определенных условиях, мы должны готовиться и жить в новых условиях", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, поминальные дни, которые должны были состояться на следующие выходные после Пасхи, 25-26 апреля, в Киеве перенесли из-за карантина в связи с коронавирусом. 

Ранее в Украине продлили карантин: до его окончания осталось 18 дней.

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Открыть парки и парикмахерские. В Минздраве рассказали, как хотят ослабить карантин с 11 мая
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