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  • "ДНР" полностью закроет линию разграничения с Украиной из-за коронавируса
19 марта 2020, четверг, 10:00 127
Политика 2020-03-19T10:09:43+02:00
Українські Новини
"ДНР" полностью закроет линию разграничения с Украиной из-за коронавируса

"ДНР" полностью закроет линию разграничения с Украиной из-за коронавируса

Надежда Комендантова
Коронавирус, Блокпост, Денис Пушилин, линия разграничения, ОРДЛО, коронавирус в ДНР
Блокпост мариуполь Фото: facebook.com/pressjfo.news
Блокпост мариуполь Фото: facebook.com/pressjfo.news

В то время, как в ОРДЛО более 600 человек обратились с симптомами ОРВИ, а тестов на коронавирус в больницах нет, вечером 18 марта "ДНР" объявила о полном закрытии линии разграничения с Украиной.

Об этом заявил глава "республики" Денис Пушилин, пишет "Страна".

Он отметил, что "ДНР" в одностороннем порядке полностью закрывает все блокпосты с Украиной. То есть ни выехать из "республики", ни въехать туда возможности не будет.

Меры будут касаться всех граждан, независимо от того, какой у них паспорт или прописка.

Ограничения вступают в силу с 00:00 часов 21 марта 2020 года. До какого числа - не уточняется.

В своем заявлении Пушилин отметил, что у всех желающих есть время для пересечения кордона. Выходит, что это четверг (19 марта) и пятница (20 марта).

Свое решение Денис Пушилин обосновал тем, что "ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Украине будет усугубляться, в том числе в связи с массовым возвращением украинских граждан из Италии, Испании, Польши и других европейских государств, где зафиксированы уже тысячи зараженных".

Пушилин добавил, будет предпринимать меры, чтобы те, кто возвратится в ближайшие два дня, находились под наблюдением врачей.

В завершении он отметил, что в "ДНР" на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заболевания Covid-19.

Напомним, что в подконтрольной "ДНР" Горловке зафиксировали 12 случаев коронавируса. Режим пропуска через КПВВ изменят.

Тем временем, в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев заболевания коронавирусом, из них 2 случая летальных.

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"ДНР" полностью закроет линию разграничения с Украиной из-за коронавируса
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