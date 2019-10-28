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28 октября 2019, понедельник, 19:32 72
Технологии 2019-10-28T19:49:39+02:00
Українські Новини
Виртуальный Донецк появится в одном из самых популярных шутеров

Виртуальный Донецк появится в одном из самых популярных шутеров

Донецк, Донбасс-Арена, Технологии, видеоигры, Call of Duty
Call of Duty. Фото: callofduty.com
Call of Duty. Фото: callofduty.com

В новой версии популярного шутере Call of Duty: Modern Warfare появилась карта Donetsk Downtown с изображением центра города и стадионом, похожим на "Донбасс-Арену", сообщает игровой портал PlayUA.

Карта не предусматривает условные силы боевиков "ДНР" и какое-либо упоминание украинских войск. Команды игроков в основном состоят из бойцов образца войск НАТО и России. Локация не воспроизводит масштабные боевые действия и, скорее, служит декорацией. Она не входит в сюжетную линию и не появляется в одиночном режиме.

В игре есть локация с вымышленным городом Верданск, в котором бои проходят на территории аэропорта, напоминающего Донецкий.

Стадион в Call of Duty: Modern Warfare, похожий Стадион в Call of Duty: Modern Warfare, похожий "Донбас-Арену". Скріишот: YouTube/Call of Duty

Как сообщали Українські Новини, компания Sony презапустила оригинальную версию PlayStation и опубликовала список игр, которые будут доступны на ней.

Напомним, ВОЗ официально признала зависимость от видеоигр психическим заболеванием, которое необходимо лечить. Также было опуликовано исследование, в котором утверждается, что ​интернет и видеоигры снижают успеваемость детей.

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