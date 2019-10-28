Виртуальный Донецк появится в одном из самых популярных шутеров

В новой версии популярного шутере Call of Duty: Modern Warfare появилась карта Donetsk Downtown с изображением центра города и стадионом, похожим на "Донбасс-Арену", сообщает игровой портал PlayUA.

Карта не предусматривает условные силы боевиков "ДНР" и какое-либо упоминание украинских войск. Команды игроков в основном состоят из бойцов образца войск НАТО и России. Локация не воспроизводит масштабные боевые действия и, скорее, служит декорацией. Она не входит в сюжетную линию и не появляется в одиночном режиме.

В игре есть локация с вымышленным городом Верданск, в котором бои проходят на территории аэропорта, напоминающего Донецкий.

Стадион в Call of Duty: Modern Warfare, похожий "Донбас-Арену". Скріишот: YouTube/Call of Duty

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