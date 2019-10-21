Поселок на Донбассе хочет называться Нью-Йорком

В Донецкой области в поселке Новгородское часть жителей вновь выступили за то, чтобы переименовать населенный пункт в Нью-Йорк. Об этом сообщает "freeradio".

Поселок находится возле пгт. Нелеповка и подчинено Торецкой военно-гражданской администрации.



Глава области Павел Кириленко сообщил, что он не против возвращения исторического названия.



"Если жители имеют такое желание обоснованное и проговорено совместно между собой, то оно (ходатайство - ред.) будет рассмотрено и принято положительно", - заявил Кириленко.



Отметим, согласно законодательству Украины, после согласования о переименовании от руководства области, этот вопрос должны рассматривать в Верховной Раде.



Сообщается, что в Верховную Раду прошлого созыва дважды подавали проекта постановления о переименовании Новгородского в Нью-Йорк. Однако, оба проекта были отозваны в связи с переизбранием Верховной Рады Украины.



Для справки: Название Нью-Йорк для города не не новое, а историческое. По данным издания Этнографический Донбасс населенный пункт основали в 1877 году немцы, которых пригласила императрица Екатерина II. Поселок городского типа пробыл с таким названием до 1951 года. Президиум Верховного Совета Украинской ССР издал указ о переименовании поселка городского типа Нью-Йорк в Новгородское.

Фото: "freeradio"



Напомним, ранее боевики обстреляли Новгородское, в результате чего был ранен местный житель.



Також сотни жителей прифронтовых Новгородского и Торецка выходили на акцию протеста из-за длительной проблемы с водоснабжением.