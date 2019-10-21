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21 октября 2019, понедельник, 17:42 105
Общество 2019-10-21T17:45:59+03:00
Українські Новини
Поселок на Донбассе хочет называться Нью-Йорком

Поселок на Донбассе хочет называться Нью-Йорком

Донецкая область, Нью-Йорк, Новгородское, Павел Кириленко, Торецкая администрация
Новгородское. Фото:
Новгородское. Фото: "Шукач"

В Донецкой области в поселке Новгородское часть жителей вновь выступили за то, чтобы переименовать населенный пункт в Нью-Йорк. Об этом сообщает "freeradio".

Поселок находится возле пгт. Нелеповка и подчинено Торецкой военно-гражданской администрации.

Глава области Павел Кириленко сообщил, что он не против возвращения исторического названия.

"Если жители имеют такое желание обоснованное и проговорено совместно между собой, то оно (ходатайство - ред.) будет рассмотрено и принято положительно", - заявил Кириленко.

Отметим, согласно законодательству Украины, после согласования о переименовании от руководства области, этот вопрос должны рассматривать в Верховной Раде.

Сообщается, что в Верховную Раду прошлого созыва дважды подавали проекта постановления о переименовании Новгородского в Нью-Йорк. Однако, оба проекта были отозваны в связи с переизбранием Верховной Рады Украины.

Для справки: Название Нью-Йорк для города не не новое, а историческое. По данным издания Этнографический Донбасс населенный пункт основали в 1877 году немцы, которых пригласила императрица Екатерина II. Поселок городского типа пробыл с таким названием до 1951 года. Президиум Верховного Совета Украинской ССР издал указ о переименовании поселка городского типа Нью-Йорк в Новгородское.

Фото: Фото: "freeradio"


Напомним, ранее боевики обстреляли Новгородское, в результате чего был ранен местный житель. 

Також сотни жителей прифронтовых Новгородского и Торецка выходили на акцию протеста из-за длительной проблемы с водоснабжением.

Больше новостей о: Донецкая область Нью-Йорк Новгородское Павел Кириленко Торецкая администрация

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