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23 квітня 2020, четвер, 23:53 8
Суспільство 2020-04-23T23:55:10+03:00
Українські Новини
У МОЗ заявили, що медики в лікарнях з хворими коронавірусом, отримали 300% доплату до зарплати

У МОЗ заявили, що медики в лікарнях з хворими коронавірусом, отримали 300% доплату до зарплати

Ольга Фандорина
Медики, Лікарі, зарплати лікарям
Коронавірус. Лікар. медик. Медицина. Фото: freepik
Коронавірус. Лікар. медик. Медицина. Фото: freepik

300-відсоткову доплату до зарплати в березні отримали медики в лікарнях, в яких були підтверджені випадки коронавирусной хвороби серед пацієнтів.

Про це в ході політичного ток-шоу "Право на владу" на каналі 1+1 повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"За березень оплачували по 300% тільки в тих лікарнях, в яких були підтверджені випадки коронавирусной хвороби", - сказав він.

За словами Ляшка, у аванси за квітень у медпрацівників не прорахована 300-відсоткова доплата за роботу з коронавирусной хворобою, дана доплата буде включена в зарплату за квітень.

"За березень виникла заборгованість, яку необхідно вирішувати з місцевою владою... Держава заплатить кожному лікарю, який працює з коронавирусной хворобою, екстреної медичної допомоги, тим, хто бере зразки на дослідження. Місцеві влади можуть дофінансувати і, на мою думку, зобов'язані дофінансувати лікарів, які працюють "на передовій", - зазначив він.

Раніше повідомляли, що фельдшери і водії швидкої допомоги отримають триразове збільшення зарплати.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві на доплати медикам виділили майже 900 млн гривень. Доплати отримають всі медики столиці, в тому числі і працівники "швидкої допомоги".

Міністерство охорони здоров'я України визначило перелік посад медичних працівників, які будуть лікувати пацієнтів з коронавірусом і які отримають доплати.

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