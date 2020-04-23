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23 апреля 2020, четверг, 12:05 178
Общество 2020-04-23T12:42:48+03:00
Українські Новини
В Киеве количество случаев коронавируса перевалило за тысячу

В Киеве количество случаев коронавируса перевалило за тысячу

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В Киеве количество случаев коронавируса увеличилось до 1059 человек. Об этом сегодня, 23 апреля, во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко. 

Так, Кличко сообщил, что за сутки заболеваемость увеличилась на 70 человек, из них 5 медиков, один случай летальный. Всего в Киеве 1 059 подтвержденных случаев заражения 

Заболели 34 женщины в возрасте от 21 до 84 лет, две девочки в возрасте до 17 лет, и 29 мужчин в возрасте от 26 до 71 года, пять мальчиков до 17 лет. В больницы столицы госпитализированы 24 пациента, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

За прошлые сутки выздоровели еще 6 человек, всего выздоровели 45 киевлян.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, в Украине продлили карантин: до его окончания осталось 18 дней.

Также, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.

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