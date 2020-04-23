Зустріч міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" пройде в режимі відеоконференції 30 квітня

Міністерство закордонних справ заявляє, що міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) обговорять ситуацію в Україні в режимі відеоконференції 30 квітня.

Про це прес-служба міністерства повідомила Українським Новинам.

"Переговори пройдуть 30 квітня", - повідомила прес-служба.

Раніше Міністерство закордонних справ Росії заявило, що глави міністерств планують обговорити ситуацію в Україні в режимі відеоконференції.

Як повідомляли Українські Новини, 28 лютого колишній міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що зустріч лідерів країн "нормандського формату" не відбудеться поки Україна не виконає всі 7 пунктів комюніке, ухваленого за результатами "нормандського саміту" в Парижі.

Раніше Пристайко заявив, що зустріч в "нормандському форматі" не обов'язково повинна відбутися в квітні.

Крім того, Пристайко також заявив, що Росія не виконала умови "нормандського формату".

У лютому міністр закордонних справ Росії Лавров назвав умови для нової "нормандської зустрічі".