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23 квітня 2020, четвер, 21:09 5
Зовнішня політика 2020-04-23T21:16:51+03:00
Українські Новини
Зустріч міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" пройде в режимі відеоконференції 30 квітня

Зустріч міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" пройде в режимі відеоконференції 30 квітня

Елизавета Кесельман
нормандський формат, Нормандська четвірка, зустріч нормандської четвірки
Нормандська четвірка. Фото: inform-ua.info
Нормандська четвірка. Фото: inform-ua.info

Міністерство закордонних справ заявляє, що міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) обговорять ситуацію в Україні в режимі відеоконференції 30 квітня.

Про це прес-служба міністерства повідомила Українським Новинам.

"Переговори пройдуть 30 квітня", - повідомила прес-служба.

Раніше Міністерство закордонних справ Росії заявило, що глави міністерств планують обговорити ситуацію в Україні в режимі відеоконференції.

Як повідомляли Українські Новини, 28 лютого колишній міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що зустріч лідерів країн "нормандського формату" не відбудеться поки Україна не виконає всі 7 пунктів комюніке, ухваленого за результатами "нормандського саміту" в Парижі.

Раніше Пристайко заявив, що зустріч в "нормандському форматі" не обов'язково повинна відбутися в квітні.

Крім того, Пристайко також заявив, що Росія не виконала умови "нормандського формату".

У лютому міністр закордонних справ Росії Лавров назвав умови для нової "нормандської зустрічі".

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