Встреча в "нормандском формате" не обязательно должна состояться в апреле, — Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) не обязательно должна состояться в апреле.

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Анн Линде, передают Українські Новини.

"В Париже лидеры договорились, что их следующая встреча состоится месяца через четыре. То есть примерно в апреле. Но лидеры не зафиксировали четко конкретную дату, поэтому постоянно возникают спекуляции", - сказал он.

Пристайко отметил, что Украина заинтересована как в выполнении декабрьских договоренностей, так и в скорейшем проведении очередной встречи.

"Лавров сказал, что не видит предмета встречи, пока все 7 договоренностей лидеров не будут реализованы. Пока из них более-менее реализован обмен пленными... Мы также считаем, что максимальное количество договоренностей должно быть выполнено. К сожалению, в российской системе, когда от Президента зависит решение практически всех вопросов, встреча с лидером России является очень важной для дальнейшего прогресса. Именно поэтому мы бы хотели не откладывать эту встречу", - сказал он.

В то же время, по его словам, не обязательно такая встреча должна состояться в апреле.

"Вот такая простая ситуация: четыре месяца - в апреле, но конкретной даты нет. Поэтому мы рассчитываем, работаем, но не обязательно это должно произойти именно в апреле", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, Лавров назвал условия для новой "нормандской встречи".



Ранее президент России Владимир Путин спросил у президента Владимира Зеленского о намерении реально выполнять "минские договоренности".