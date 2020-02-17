Разведение сил и "формулу Штайнмайера" в законодательство: Лавров назвал условия для новой "нормандской встречи"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что основания для проведения следующего саммита лидеров стран "нормандского формата" появятся в случае выполнения предыдущих договоренностей.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел России, передают Українськi Новини.



"Прежде чем созывать саммит, необходимо не только выполнить то, о чем договорились ранее, но и понять, с каким набором решений мы выходим на новый саммит. К этому предстоит приступить, когда завершится процесс реализации того, что было ранее достигнуто. Поэтому заявления наших коллег по "нормандскому формату" об апреле как дате созыва саммита – это их пожелания, идеи, которые они высказывают вслух, не более того", - заявил Лавров, отвечая на вопрос журналистов о дате следующего саммита.



Он отметил, что основания для проведения следующего саммита появятся в случае выполнения предыдущих договоренностей.



"Основания могут появиться только в одном случае: если решения предыдущего саммита, который состоялся в декабре 2019 г. в Париже, будут выполнены. Пока мы не наблюдаем прогресса ни на одном из направлений. Разведение сил и средств тормозится Киевом", - отметил он.



Он заявил, что ранее президент Владимир Зеленский настоял на разведении сил и средств в трех населенных пунктах, но этот вопрос до сих пор на этапе согласования.



Кроме того, по мнению российской стороны, Украина не взаимодействует с представителями самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" в вопросе разминирования территорий.



Также Лавров подчеркнул, что Украина не включила "формулу Штайнмайера" в свое законодательство.



Он отметил, что "нормандские саммиты" одобряют договоренности, которые невозможно воплотить в жизнь без предметной работы в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.



Как сообщали Українськi Новини, ранее президент России Владимир Путин спросил у президента Владимира Зеленского о намерении реально выполнять "минские договоренности".



Ранее Зеленский поговорил с Путиным про следующий "нормандский формат".