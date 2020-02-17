подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.24 26.74
˟
17 февраля 2020, понедельник, 22:50 14
Внешняя политика 2020-02-17T22:51:13+02:00
Українські Новини
Разведение сил и "формулу Штайнмайера" в законодательство: Лавров назвал условия для новой "нормандской встреч

Разведение сил и "формулу Штайнмайера" в законодательство: Лавров назвал условия для новой "нормандской встречи"

Валерия Драгомирова
Путин, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Нормандская встреча
"Нормандская встреча". Фото: сайт президента Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что основания для проведения следующего саммита лидеров стран "нормандского формата" появятся в случае выполнения предыдущих договоренностей.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел России, передают Українськi Новини.

"Прежде чем созывать саммит, необходимо не только выполнить то, о чем договорились ранее, но и понять, с каким набором решений мы выходим на новый саммит. К этому предстоит приступить, когда завершится процесс реализации того, что было ранее достигнуто. Поэтому заявления наших коллег по "нормандскому формату" об апреле как дате созыва саммита – это их пожелания, идеи, которые они высказывают вслух, не более того", - заявил Лавров, отвечая на вопрос журналистов о дате следующего саммита.

Он отметил, что основания для проведения следующего саммита появятся в случае выполнения предыдущих договоренностей.

"Основания могут появиться только в одном случае: если решения предыдущего саммита, который состоялся в декабре 2019 г. в Париже, будут выполнены. Пока мы не наблюдаем прогресса ни на одном из направлений. Разведение сил и средств тормозится Киевом", - отметил он.

Он заявил, что ранее президент Владимир Зеленский настоял на разведении сил и средств в трех населенных пунктах, но этот вопрос до сих пор на этапе согласования.

Кроме того, по мнению российской стороны, Украина не взаимодействует с представителями самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" в вопросе разминирования территорий.

Также Лавров подчеркнул, что Украина не включила "формулу Штайнмайера" в свое законодательство.

Он отметил, что "нормандские саммиты" одобряют договоренности, которые невозможно воплотить в жизнь без предметной работы в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщали Українськi Новини, ранее президент России Владимир Путин спросил у президента Владимира Зеленского о намерении реально выполнять "минские договоренности".

Ранее Зеленский поговорил с Путиным про следующий "нормандский формат". 

Больше новостей о: Путин Владимир Зеленский Сергей Лавров Нормандская встреча

Путин спросил у Зеленского о намерении реально вып...
"Скучаю, не сплю, не ем": Богдан похвастался фотог...
У Лаврова выдвинули условие для проведения встречи...
У Лаврова заговорили о возможном срыве нового "нор...
В НАБУ хотят закупить 90 пар кроссовок с антибактериальной стелькой по 4 тыс. гривен за пару
Минздрав засекретил два места, которые выбрал для содержания эвакуированных из Китая людей
Новости
Разведение сил и "формулу Штайнмайера" в законодательство: Лавров назвал условия для новой "нормандской встречи" 22:50
Дети провалились под лед в Харьковской области: двое погибли 22:18
Дубинский заявил, что договорился с Минздравом не размещать украинцев из Уханя на карантин в Обуховском районе 22:15
Брошенных детей с 2020 года не будут устраивать в детские дома бесплатно 22:06
ВОЗ объявил коронавирус менее смертельным в сравнении с другими инфекциями 21:26
больше новостей
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
У Лаврова выдвинули условие для проведения встречи "нормандской четверки" 08:43
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
Нацбанк повысил курс гривны: почем валюта в начале недели 06:00
Сергей Трофимов. Фото: obozrevatel.com
Замглавы Офиса президента пришел на съезд "Слуги народа" с рюкзаком за €2000 13:55
больше новостей
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
"Фармак" ежегодно инвестирует в научные исследования и разработки $15 млн 10:15
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
Либо соглашайтесь, либо увольняйтесь: в родном городе Зеленского медикам сокращают зарплаты до минимума 12:36 Документ
Сергей Трофимов. Фото: obozrevatel.com
Замглавы Офиса президента пришел на съезд "Слуги народа" с рюкзаком за €2000 13:55
больше новостей
ЦИК завершила регистрацию кандидатов в депутаты Рады в округе №179 Харьковской области
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok