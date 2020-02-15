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15 февраля 2020, суббота, 14:59 79
Внешняя политика 2020-02-15T14:59:17+02:00
Українські Новини
Россия не выполнила договоренности "нормандского формата", — Пристайко

Россия не выполнила договоренности "нормандского формата", — Пристайко

Таня Войтюк
нормандский формат, Вадим Пристайко , ОБСЕ, Прекращение огня
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко отмечает невыполнение Россией договоренностей, достигнутых в результаты встречи лидеров стран в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"Договоренности о прекращении огня, допуске Красного креста на оккупированные территории, обеспечении круглосуточного мониторинга миссией ОБСЕ остаются невыполненными российской стороной", - отметил Пристайко в ходе встречи с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Согласно сообщению, в центре внимания встречи министров было неудовлетворительное состояние выполнения договоренностей, достигнутых лидерами "нормандской четверки" во время Парижского саммита.

Пристайко отметил, что реального прогресса удалось достичь лишь в части одновременного освобождения удерживаемых лиц.

Кроме этого, стороны обсудили необходимые шаги по подготовке следующей встречи на высшем уровне в нормандской формате, о которой было договорено в Париже.

А также, министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Украины и Германии.

Как сообщали Українськi Новини, с сайта Мюнхенской конференции исчез план "завершения войны в Украине".

Тем временем главы МИД не будут встречаться в "нормандском формате" на конференции в Мюнхене.

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